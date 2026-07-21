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紐約學生支出比全美高81% 成績平平…家長：不再考慮公校

記者顏嘉瑩／紐約報導
儘管紐約州公立學校學生人數較15年前銳減12%、學校規模持續縮小，但全州平均每名...
儘管紐約州公立學校學生人數較15年前銳減12%、學校規模持續縮小，但全州平均每名學生的教育支出仍高居全美第一。(記者曹馨元／攝影)

監督機構「公民預算委員會」(CBC)報告指出，儘管紐約州公立學校學生人數較15年前銳減12%、學校規模持續縮小，但全州平均每名學生的教育支出仍高居全美第一。若此趨勢持續，政府恐將不得不選擇關閉一些學校或裁員等具爭議性的改革手段。

報告顯示，過去十年全州公校學生大減32萬2808人，降至238萬人，預計2031年前恐再出現兩位數跌幅。紐約市目前有93萬272名公校學生，十年來減少近19萬人；同時，因特許學校(Charter School)蓬勃發展，同時期增加近11萬名學生、緩和了整體跌勢，才使紐約市以7.1%的跌幅成為全州學生流失幅度最小的地區。

然而，紐約市公校「招生不足」問題極為嚴峻。全市約1800所公校中，有超過800所學生人數少於400人，更有241所連200人都不到。批評者指責政客長期實施預算保護政策，即使學生減少仍給予全額撥款，嚴重浪費資源。

除卻出生率下降及人口變化因素外，教育品質下滑也是公校學生流失的原因之一。「紐約家長群」創始人趙愷文在新冠疫情後的2023年初，曾於家長群內開展「是否想留在公校」的調查；結果顯示，回覆的100餘名家長中，考慮特許學校(charter school)、私立學校，甚至搬離紐約市的答案居多，無人表示想要繼續留在公校。

數據顯示，紐約州2024年平均在每名學生身上花費近3萬2000元，比全美平均高出81%。然而高支出並未換來高品質，在「全國教育進展評估」(NAEP)中，紐約州八年級閱讀僅排全美第24、數學第27；相比之下，每名學生支出比紐約州少23%的麻州，各項成績均冠全美。

面對併校與資源調整壓力，州長霍楚(Kathy Hochul)重申將「持續進行創紀錄的教育投資，確保每個孩子都能獲得高品質教育」。市教育局(DOE)發言人圖爾(Chyann Tull)則回應表示，市教育總監薩繆斯(Kamar Samuels)將把「應對入學人數趨勢」列為未來的核心工作，強調穩定而充足的入學人數與更好的學術與課外資源直接掛鉤。

精華 FAQ

  • 報告指出，紐約州公校學生數近年大減，但每名學生平均支出仍高居全美第1，2024年約3萬2000元，比全美平均高81%，顯示少子化下財政壓力反而更突出。

  • 全市約1800所公校中，超過800所學生少於400人，還有241所不到200人。批評者認為長期預算保護與全額撥款，使學生減少後仍持續浪費教育資源。

  • 除了人口與出生率下降，家長更在意學校表現不佳。NAEP顯示紐約州八年級閱讀排第24、數學第27，許多家長因此考慮特許學校、私校，甚至搬離紐約市。

紐約州 公校 紐約市

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