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校園禁手機後 霍楚擬再限學生「螢幕使用時間」

記者顏嘉瑩／紐約報導
繼紐約州全面實施校園手機禁令後，州長霍楚透露，縮減學生在校的螢幕使用時間可能是下...
繼紐約州全面實施校園手機禁令後，州長霍楚透露，縮減學生在校的螢幕使用時間可能是下一階段的教育改革重點。(美聯社)

從小組作業到數學習題，當代學生已經習慣了依賴電子產品完成課業任務，但過度使用螢幕對幼齡學生造成的負面影響也引發關注。繼紐約州全面實施校園手機禁令後，州長霍楚(Kathy Hochul)日前透露，縮減學生在校的螢幕使用時間(Screen Time)，可能是下一階段的教育改革重點。

霍楚在紐約市的一場研討會上表示，身為一名家長與祖母，她正了解科技設備對幼齡學生的影響，「不少早期教育學校主張『讓幼童遠離螢幕』，我的直覺告訴我這是正確的方向」。不過霍楚同時指出，她不願干擾教師的教學方式，目前州府正積極深入研議相關政策。

全州最大的教師工會「紐約州聯合教師會」(NYSUT)已率先敲響警鐘，呼籲推動全州性的政策指引，主張劃定符合兒童發展的科技使用界線，並明確要求禁止學前班至小學二年級學生使用「一人一台」的電子設備。

工會指出，過度依賴科技已讓孩子失去面對面互動的價值，紐約應率先樹立標準。美國公共衛生署長辦公室(U.S. surgeon general)今年5月警告，過度使用螢幕不僅影響睡眠與心理健康，更與學齡兒童的學業及健康狀況下滑密切相關。

然而，教育界對此議題看法不一。紐約州學區總監協會(New York State Council of School Superintendents)提醒，電子螢幕是教學工具而非單純的課堂干擾源，限制政策絕不能採用「一刀切」模式，關鍵在於螢幕上的教學內容，而非單純計算使用時數。許多基層教育者也強調，因電子產品可以帶來多樣化的教學方式，其價值仍不可忽視。

目前，霍楚表示將花時間進行全州性的調研與評估。州教育廳(NYSED)發言人奧哈拉(J.P. O'Hare)證實，教育廳亦正同步制定關於校園數位工具、人工智慧(AI)及其他科技應用的全州性指導方針，將開放與各界對話，確保工具使用安全且公平。

精華 FAQ

  • 她認為幼齡學生過度接觸螢幕可能帶來負面影響，身為家長與祖母也特別關注這個議題。她支持讓幼童遠離螢幕的方向，但強調不想干擾教師教學，政策仍在研議中。

  • 紐約州聯合教師會主張州政府應訂出全州性政策指引，依兒童發展階段劃定科技使用界線，並明確要求學前班到小學2年級避免使用一人一台的電子設備。

  • 反對者認為螢幕是教學工具，不宜只看使用時數而採一刀切限制，重點應放在內容與用途；支持者則認為過度依賴科技削弱互動，且可能影響睡眠、心理健康與學業。

霍楚 紐約州 紐約市

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