青年選民成「關鍵少數」 助攻進步派奪國會席次

紐約市國會初選中，三位進步派眾議員參選人全數勝出。圖為曼達尼上月18日在布碌崙誓師場合，為州眾議員瓦爾德茲(左)、前主計長蘭德(左二)、 及雪佛利爾(右)站台造勢，三人都順利贏得初選。(美聯社)

上個月落幕的紐約市民主黨 初選雖然未能複製去年市長初選的青年投票熱潮，但特定選區的年輕選民依然展現了極為強大的「精準動員力」，有望將多位由民主社會主義派市長曼達尼 (Zohran Mamdani)支持的左翼挑戰者送入國會，令建制派遭遇重挫。

紐約市大(CUNY)政治學教授莫倫科普夫(John Mollenkopf)指出，進步派成功並非偶然。他表示，曼達尼與民主社會主義聯盟(DSA)盟友擁有紐約政壇久違的高效基層掃街與催票機制。儘管在低投票率的年中選舉通常不利於依賴青年選票的進步派，但DSA成功扭轉了這一劣勢，有效激活了一大批關注育兒等切身議題、受過良好教育的年輕群體。

根據紐約市選舉局(BOE)的最新數據，全市共有53萬1000位選民參與投票，相當於每六位註冊民主黨選民中僅一人投票。此數據與2022年6月的初選持平，但不到去年市長初選總人數的一半。而在競爭最激烈的四個國會選區中，34歲以下選民的整體投票率還不到2025年的一半。

在涵蓋曼哈頓華埠的第10選區，雖然年長選民的投票率較高，但在絕對票數上被年輕一代反超。65至74歲選民投票率雖高達 25%，但僅有1萬1000票；而25至34歲選民雖然投票率較低，卻開出了1萬6000票的實質選票。這也使進步派路線的前市主計長蘭德(Brad Lander)在面對建制派現任高德曼(Dan Goldman)時，最終以超過30個百分點的優勢勝出。

此外，在橫跨布碌崙與皇后區的第七選區，25至34歲的年輕選民以18%的投票率力挺左翼工會組織者瓦爾德茲(Claire Valdez)，使其成功擊敗布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)。而在曼哈頓上城與布朗士的第13選區，年僅32歲的政治新秀雪佛利爾(Darializa Avila Chevalier)也憑藉在哈林區和華盛頓高地的基層強力動員，以約3.5個百分點的優勢，爆冷拉下已連任五屆的老牌聯邦眾議員艾斯派亞(Adriano Espaillat)，為該選區迎來新局。