青年選民成「關鍵少數」 助攻進步派奪國會席次
上個月落幕的紐約市民主黨初選雖然未能複製去年市長初選的青年投票熱潮，但特定選區的年輕選民依然展現了極為強大的「精準動員力」，有望將多位由民主社會主義派市長曼達尼(Zohran Mamdani)支持的左翼挑戰者送入國會，令建制派遭遇重挫。
紐約市大(CUNY)政治學教授莫倫科普夫(John Mollenkopf)指出，進步派成功並非偶然。他表示，曼達尼與民主社會主義聯盟(DSA)盟友擁有紐約政壇久違的高效基層掃街與催票機制。儘管在低投票率的年中選舉通常不利於依賴青年選票的進步派，但DSA成功扭轉了這一劣勢，有效激活了一大批關注育兒等切身議題、受過良好教育的年輕群體。
根據紐約市選舉局(BOE)的最新數據，全市共有53萬1000位選民參與投票，相當於每六位註冊民主黨選民中僅一人投票。此數據與2022年6月的初選持平，但不到去年市長初選總人數的一半。而在競爭最激烈的四個國會選區中，34歲以下選民的整體投票率還不到2025年的一半。
在涵蓋曼哈頓華埠的第10選區，雖然年長選民的投票率較高，但在絕對票數上被年輕一代反超。65至74歲選民投票率雖高達 25%，但僅有1萬1000票；而25至34歲選民雖然投票率較低，卻開出了1萬6000票的實質選票。這也使進步派路線的前市主計長蘭德(Brad Lander)在面對建制派現任高德曼(Dan Goldman)時，最終以超過30個百分點的優勢勝出。
此外，在橫跨布碌崙與皇后區的第七選區，25至34歲的年輕選民以18%的投票率力挺左翼工會組織者瓦爾德茲(Claire Valdez)，使其成功擊敗布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)。而在曼哈頓上城與布朗士的第13選區，年僅32歲的政治新秀雪佛利爾(Darializa Avila Chevalier)也憑藉在哈林區和華盛頓高地的基層強力動員，以約3.5個百分點的優勢，爆冷拉下已連任五屆的老牌聯邦眾議員艾斯派亞(Adriano Espaillat)，為該選區迎來新局。
雖然整體投票率不高，但進步派成功激活關注育兒等切身議題、受過良好教育的年輕選民，讓他們在局部選區形成足以左右勝負的票源。 莫倫科普夫指出，曼達尼與DSA盟友建立了紐約政壇少見的高效掃街與催票機制，靠密集基層動員在年中低投票率環境下，成功補強進步派的劣勢。 第10、第7與第13選區都出現進步派勝利：蘭德擊敗高德曼、瓦爾德茲擊敗雷諾索、雪佛利爾則以約3.5個百分點拉下艾斯派亞，顯示青年票具決定性。
精華 FAQ
雖然整體投票率不高，但進步派成功激活關注育兒等切身議題、受過良好教育的年輕選民，讓他們在局部選區形成足以左右勝負的票源。
莫倫科普夫指出，曼達尼與DSA盟友建立了紐約政壇少見的高效掃街與催票機制，靠密集基層動員在年中低投票率環境下，成功補強進步派的劣勢。
第10、第7與第13選區都出現進步派勝利：蘭德擊敗高德曼、瓦爾德茲擊敗雷諾索、雪佛利爾則以約3.5個百分點拉下艾斯派亞，顯示青年票具決定性。
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