紐約生存手冊／行道樹危害住家 3管道申請修剪

大風暴過後，皇后區一棵行道樹被連根拔起，壓在一戶住宅上。(美聯社)

紐約的夏季大風暴較多，風暴過後，殘枝滿地，被風刮斷的大樹枝壓壞屋頂，被連根拔起的大樹壓垮車輛的事件屢見不鮮。

近日又有報導稱，一位在布碌崙 (布魯克林 )海洋公園(Marine Park)附近住了30年的居民抱怨，人行道梧桐樹的樹冠籠罩了他的住房，已成安全隱患。幾天前，一根差不多手臂粗的殘枝落到人行道上，這裡經常有玩耍的兒童；去年，殘枝掉落在他家車道時，拉倒了電線，他不得不讓消防員來處理，還找了電工重新拉線。這位居民說，他給市政府，包括311打過多次電話，卻都未獲回應，他說市政府上一次給他修剪行道樹，已經是15年以前。

華人有這種經歷的估計也不少。那麼，到底如何才能讓市政府工作人員來修剪構成安全隱患的行道樹呢？正確的做法是首先向市公園局(DPR)提交一份林業服務請求(forestry service request)。公園局強調，他們只為公共道路用地範圍內的樹木提供免費修剪服務，但不接受例行外觀維護的申請。修剪申請的合理理由包括：樹枝枯死、構成結構性損壞或受損；遮擋路燈、交通標誌或信號燈；遮擋街道或人行道；直接損壞建築物或財產結構；觸及電話線或電力線。如果出現以上情況，公園局會優先派人修剪。

居民可以通過三個官方管道提交申請：訪問NYC311 Tree Pruning Portal網站或nycgovparks.org，在線上填寫表格，寫明具體位置和問題；打311電話；通過交互地圖NYC Tree Map直接提交申請。

公園局提醒居民不要在未獲許可的情況下自行修剪樹木；如果樹枝觸碰到高壓電線，公園局受安全條例的限制不會派人修剪，居民須聯繫電力公司；希望自己修剪樹木的居民可通過nycgovparks.org，經過合作方機構取得相關的培訓證書。