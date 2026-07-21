紐約市夏季餐館周 逾600家餐廳開放訂位 歡迎民眾嘗鮮

紐約市夏季餐館周登場，逾600家餐廳開放訂位。(市旅遊會展局提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約市夏季餐館周登場，逾600家餐廳開放訂位。

紐約市夏季餐館周登場，逾600家餐廳開放訂位。 重點二： 參與餐廳提供30元、45元、60元固定套餐。

參與餐廳提供30元、45元、60元固定套餐。 重點三：活動涵蓋45種菜系與70多個社區，至8月16日。

紐約市 夏季餐館周(NYC Restaurant Week)已登場，全市五區逾600家餐廳參加並開放訂位；活動持續至8月16日，參與餐廳推出30元、45元或60元的固定價格午餐及晚餐套餐，涵蓋逾45種菜系及70多個社區。

紐約市旅遊會展局(New York City Tourism + Conventions)表示，民眾可通過餐館周官方網站瀏覽參與餐廳、查看菜單並預訂座位。網站可依菜系、行政區、社區、無障礙設施、用餐時段、參與周次及是否公布菜單等條件篩選，另設名廚餐廳、經典餐廳、約會用餐、美食愛好者及「隱藏寶藏」等主題分類。

紐約市夏季餐館周登場，逾600家餐廳開放訂位。(市旅遊會展局提供)

紐約市夏季餐館周登場，逾600家餐廳開放訂位。(市旅遊會展局提供)

紐約市夏季餐館周登場，逾600家餐廳開放訂位。(市旅遊會展局提供)

各餐廳可自行選擇提供午餐、晚餐或兩者皆有，套餐價格分為30元、45元及60元三檔。飲料、稅費及小費 通常不包括在標價內；個別餐廳若將強制小費計入價格，實際收費可能略高，民眾訂位前應查看餐廳公布的詳細條款。

優惠主要在周一至周五由各餐廳選定的午、晚餐時段提供；周六不包括在內，周日是否參加則由各餐廳自行決定。餐廳可選擇參加一至四周，也可將優惠延長至勞工節。同時，外賣及送餐並非本屆餐館周的項目。

紐約市夏季餐館周登場，逾600家餐廳開放訂位。(市旅遊會展局提供)

紐約市夏季餐館周登場，逾600家餐廳開放訂位。(市旅遊會展局提供)

紐約市夏季餐館周登場，逾600家餐廳開放訂位。(市旅遊會展局提供)

紐約市夏季餐館周登場，逾600家餐廳開放訂位。(市旅遊會展局提供)

紐約市旅遊會展局總裁兼執行長庫克 (Julie Coker)表示，餐館周是展示紐約餐飲文化的代表性活動，在讓外出用餐更容易負擔的同時，也為五區逾600家餐廳帶來生意，鼓勵民眾探索不同社區、文化及料理。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)則說，紐約餐廳雇用數十萬名市民，也是親友聚會及接觸世界各地飲食文化的重要場所；餐館周鼓勵民眾走出平日熟悉的選擇、嘗試新餐廳，同時支持本地商家。

紐約市夏季餐館周登場，逾600家餐廳開放訂位。(市旅遊會展局提供)

紐約市夏季餐館周登場，逾600家餐廳開放訂位。(市旅遊會展局提供)

紐約市夏季餐館周登場，逾600家餐廳開放訂位。(市旅遊會展局提供)

紐約市餐館周始於1992年，最初是為迎接民主黨全國代表大會而舉辦的一次性餐飲推廣活動，後來發展為每年冬、夏兩季舉行的固定項目。參與餐廳名單、菜單及訂位詳情，可登錄nyctourism.com/restaurantweek查詢。

紐約市夏季餐館周登場，逾600家餐廳開放訂位。(市旅遊會展局提供)

紐約市夏季餐館周登場，逾600家餐廳開放訂位。(市旅遊會展局提供)