台山僑胞婦女聯合會 三伏天為社區派送伏茶

紐約台山僑胞婦女聯合會舉辦第五屆紐約夏季防暑健康日活動。(記者胡聲橋╱攝影)

現在已經入伏，23日將迎來大暑。為了幫助社區居民防暑，紐約台山僑胞婦女聯合會於近日在布碌崙 (布魯克林 )班森賀舉辦第五屆紐約夏季防暑健康日活動，免費給社區居民派送伏茶。

台山婦聯會會長王一冰介紹，這是該會聯合多個熱心團體連續第五年為社區居民免費派送消暑伏茶，包括現煮伏茶、伏茶包和其他夏日消暑用品。因為派送當天正值2026世界盃 決賽，主辦單位還準備了一個有世界盃吉祥物的紀念鑰匙鏈。

現場有眾多社區居民前來領取伏茶。王一冰說，因為今年夏季酷暑天氣比較多，該會實際上在三伏天之前就已經為附近居民熬製伏茶了，有不少周圍建築工地的工人前來取飲。王一冰說，她為給予這些工人些許的照顧感到欣慰。

市議員莊文怡幕僚長黃美貞和華裔社區聯絡員謝曉瓊在現場感謝台山婦聯會在炎熱的夏季給社區送來消暑的伏茶，感謝台山婦聯會五年來堅持不懈地為社區做好事，送清涼。她們認為，這個活動其實也在提醒居民，盛夏季節要注意身體，預防中暑。

這項活動得到了華達電力公司、樂家玩具、天明建材、繁榮布碌崙協會、動力家電、多元食品貿易公司和真愛護理等支持。

伏茶指三伏天飲用的傳統消暑茶飲，由金銀花、夏枯草、木棉花、菊花、荷葉、甘草、茯苓等中草藥煮成湯水，有清涼祛暑、降脂降壓的功效，全家適飲。我國南方如溫州等地有夏季免費供應行人飲用伏茶的習俗。台山婦聯會也希望透過這個活動為普及中華中醫養生文化起到推動作用。

紐約台山僑胞婦女聯合會在街頭派發伏茶包和其他防暑用品。(記者胡聲橋╱攝影)