警方逮捕2持槍青少年 無人機助攻
紐約市警73分局近日在一次槍擊案的調查中，用無人機在一棟樓房屋頂的隱匿處發現了兩名持槍青少年。警方隨後迅速派人趕到屋頂，將兩名青少年逮捕。
市警73分局的轄區包括布碌崙(布魯克林)的布朗斯維爾(Brownsville)和海洋丘(Ocean Hill)。6月28日傍晚大約6時45分，市警73分局接到報警，在鮑威爾街(Powell Street)交利沃尼亞大道(Livonia Avenue)附近發生槍擊事件。警員趕到現場後，被告知兩名槍擊案嫌疑人已逃離現場，很可能逃到了附近一棟樓房的屋頂。
為了協助調查，市警察局戰術援助和反應小組(Tactical Assistance and Response Unit)很快就將無人機部署到了被指認的樓房的屋頂。無人機操作員在幾分鐘以後就發現有兩名黑衣人坐在樓頂的一個遮陽棚下，其中一人手裡還拿著一把槍。影片還顯示這名持槍者將槍枝塞入自己的腰間。因為頭頂有遮陽棚，這兩位持槍者很可能並沒有發現正在攝像的無人機。
發現了持槍者後，警方馬上在這棟樓的出門部署警員，並派警員進入樓內。幾名警員乘電梯到達樓頂後，順利將這兩名持槍青少年逮捕，並繳獲了一把手槍。
警方稱，一名警方稱，一名16歲青少年已被指控非法侵入(criminal trespassing)和非法持有武器(criminal possession of a weapon)。另一名14歲青少年也面臨非法侵入的指控。
市警總局稱這是「現代警務」。
市警73分局在接獲報警後，先判斷嫌疑人可能逃上附近樓頂，再由戰術援助和反應小組部署無人機搜索，幾分鐘內就鎖定了屋頂遮棚下的2名黑衣青少年。 無人機拍到2名黑衣人坐在樓頂遮陽棚下，其中1人手持槍枝，影片還顯示他把槍塞進腰間。因有遮棚掩護，對方很可能未察覺被空中監控。 警方迅速在樓內與出入口部署警力，並乘電梯上屋頂將2人逮捕，當場繳獲1把手槍。其中1名16歲青少年被控非法侵入和非法持有武器，另一名14歲青少年則面臨非法侵入指控。
精華 FAQ
市警73分局在接獲報警後，先判斷嫌疑人可能逃上附近樓頂，再由戰術援助和反應小組部署無人機搜索，幾分鐘內就鎖定了屋頂遮棚下的2名黑衣青少年。
無人機拍到2名黑衣人坐在樓頂遮陽棚下，其中1人手持槍枝，影片還顯示他把槍塞進腰間。因有遮棚掩護，對方很可能未察覺被空中監控。
警方迅速在樓內與出入口部署警力，並乘電梯上屋頂將2人逮捕，當場繳獲1把手槍。其中1名16歲青少年被控非法侵入和非法持有武器，另一名14歲青少年則面臨非法侵入指控。
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