暴雨淹水頻傳 黃友興批市府忽視排水建設

18日豪雨襲擊皇后區，第30選區多處街道積水嚴重，部分路段一度淹沒路面，影響居民通行。(黃友興辦公室提供)

18日紐約市 降下豪雨，皇后區 多處低窪社區出現淹水災情，皇后區市議員黃友興 (Phil Wong)發表聲明，批評市府一方面計畫調漲水費，另一方面卻未將水費收入優先用於改善老舊下水道及排水系統，讓納稅人不斷承擔更高負擔，卻得不到應有的公共服務。

黃友興表示，當天強降雨導致其選區第30選區多個社區出現地下室、街道、車道及庭院淹水，不少住戶更遭遇馬桶及淋浴間汙水倒灌、排水口無法宣洩等問題，造成數以千元計的財物損失。

黃友興指出，這場暴雨再次凸顯市府施政方向錯誤。「努力工作、守法、按時繳稅、維持城市運作的中產家庭屋主，卻被市府當成提款機，而他們支付的基本公共服務卻持續惡化。」

他表示，市府目前計畫調漲水費6%，但每年卻將原本應用於供水及汙水系統改善的數億元水費收入轉入市府一般基金，而非投入老化的供水及排水基礎建設。

黃友興呼籲市府停止挪用水費收入，將相關經費重新投資於老舊下水道及排水系統，提升防洪能力。他表示，在要求紐約客支付更多費用之前，市府應先確保納稅人已支付的水費真正用於改善供水及排水基礎設施，而非填補其他財政支出。

黃友興強調，市府不應一再透過增加帳單、規費及稅負向居民伸手，而應優先做好最基本的市政服務，讓居民獲得與所繳稅費相符的公共建設與服務品質。

皇后區第30選區多個社區因強降雨發生淹水，黃友興呼籲市府將水費收入優先投入老舊排水系統改善，提升防洪能力。(黃友興辦公室提供)