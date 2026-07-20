我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」

布碌崙梅西百貨舊址 將改建購物娛樂中心

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
建成後的BKX的示意圖。(夢境零售娛樂中心網站)
建成後的BKX的示意圖。(夢境零售娛樂中心網站)

一個名為BKX的全新購物中心即將取代位於布碌崙(布魯克林)市中心富爾頓街(Fulton Street)的梅西百貨舊址。這家深受包括華裔在內居民喜愛的梅西百貨已於2025年3月關門。

對於像帕爾森(Delphine Parson)這樣的布碌崙老顧客而言，這不僅是告別一家商店，更是告別多年來在那裡購物的美好回憶。帕爾森說，「從六、七歲開始，我就一直在那裡購物。算起來，已經57年了。我現在65歲了。也就是說，我從小就去那裡購物，至今已有 57 年了。」

自2025年3月關門以來，這家梅西百貨的店面一直空置著。居民華納(Ikenna Warner)表示，在繁華的布碌崙市中心，這確實是一個明顯的缺失，「這裡應該有些別的，比如香水店、美食廣場之類的，別讓它看起來這麼死氣沉沉。梅西百貨沒了確實令人惋惜，但更好的東西終會到來。」

夢境零售娛樂中心(Dreamscape Retail and Entertainment)的總裁史特勞斯(Joshua Strauss)表示，BKX正在建設中，這座六層樓高的零售娛樂綜合體將取代梅西百貨，「它將充滿樂趣，有沉浸式的體驗，涵蓋餐飲、零售和健康等各方面，所有這些都將匯聚於同一屋簷下。」「人們將從世界各地前來參觀，看看我們在這裡打造的是什麼。」

專案團隊稱，BKX建成後將是紐約市最大的連片零售空間。該項目擁有約6萬至7萬平方呎的樓層面積。包括大型零售店、娛樂設施、美食廣場、特色餐廳、健康中心和文化場所。目前，BKX正在招租中。

許多布碌崙居民都非常懷念這家梅西百貨，認為它是社區的重要組成部分。史特勞斯表示，該公司在建造一個全新購物中心的同時，也會充分考慮到社區的需求，做好與社區的互動，為社區帶來好處，共同建設社區。

史特勞斯補充說，BKX項目預計將於2027年底至2028年初開放。

精華 FAQ

  • 位於富爾頓街的梅西百貨舊址將改建為名為BKX的新購物娛樂中心，屬於六層樓高的零售娛樂綜合體，主打多元消費與體驗式空間。

  • 不少布碌崙居民對梅西百貨關門感到不捨，認為它是社區重要的一部分，也承載多年購物回憶，但同時期待新項目能為市中心帶來活力。

  • BKX將包含大型零售店、娛樂設施、美食廣場、特色餐廳、健康中心和文化場所，並正在招租中，預計於2027年底至2028年初對外開放。

布碌崙 梅西百貨 華裔

上一則

近期活動

下一則

聽取民意 MTA辦「跨區快線」沿線快閃研討會
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

建國250周年／紐約梅西煙火提前點亮兩河夜空 華人觀眾直呼壯觀

建國250周年／紐約梅西煙火提前點亮兩河夜空 華人觀眾直呼壯觀
LA第四街&中央大道開發案准了 投資規模20億、將增1600戶新住宅

LA第四街&中央大道開發案准了 投資規模20億、將增1600戶新住宅
市府擬將110名單身男遊民 安置羊頭灣 引發居民反對

市府擬將110名單身男遊民 安置羊頭灣 引發居民反對
聖拉斐Safeway超市將改建住宅大樓 含331套公寓

聖拉斐Safeway超市將改建住宅大樓 含331套公寓

熱門新聞

一名氣象學家預測，2026-27年冬季紐約或將迎來「最嚴酷」的冬季。(記者胡聲橋╱攝影)

氣象學家稱 紐約或將迎接十年來「最嚴酷」冬季

2026-07-13 18:13
紐約市周六下午發布洪水警報，豪雨導致市內機場停飛、班機延誤。(路透資料照)

豪雨+冰雹轟炸紐約 部分地區積水成災 航班大延誤

2026-07-18 14:56
紐約中文媒體集團「大紀元時報」前財務長關衛東被控洗錢6700萬元，日前在紐約南區聯邦法院認罪。圖為位於曼哈頓的紐約南區聯邦法院。(路透)

洗錢6700萬 「大紀元時報」前財務長認罪

2026-07-12 14:53
紐約市長曼達尼。(美聯社)

紐約市長曼達尼 研擬逮捕以色列總理內唐亞胡

2026-07-19 10:59
車主石佶虹約晚間9時將車停入該停車場，11時多返回時，現場已「一片狼藉」。(石佶虹拍攝提供)

華男酒駕賓士法拉盛停車場連撞6車 車主見滿地零件嚇傻

2026-07-16 15:49
皇后區長島市一家承接市府相關工程的建築材料檢測及特別檢驗公司，近日遭兩名前女性員工提起聯邦訴訟。圖為涉案公司。(谷歌地圖)

被辱稱「功夫」、「筷子」 華裔女員工控公司性騷及歧視

2026-07-12 14:06

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚