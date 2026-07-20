開冷氣躲煙霾 濾網要定期清洗

加拿大煙霾襲紐約，美國環境保護署建議民眾緊閉門窗，以冷氣取代開窗通風。(記者馬璿╱攝影)

加拿大 野火煙霾持續侵襲紐約，本市空氣品質指數截至19日處於「中等」等級。若未來空氣品質再度惡化，專家提醒，光靠開冷氣躲進室內並不夠，還須留意冷氣清潔、機型等幾項細節。

針對近期的煙霾，美國環境保護署(EPA)建議民眾緊閉門窗，以冷氣取代開窗通風。冷氣租賃業者Breasy創辦人戈德克朗(Cole Goldklang)指出，濾網應每四到六周以清水沖洗一次，每隔幾年更換全新濾網。若冷氣出現異音、製冷變差或電費飆高，都是檢查濾網的警訊。他也建議在窗型冷氣兩側的「風琴式側翼」加裝泡棉，填補機身與窗框間的縫隙，以減少戶外空氣滲入，此舉同時有助節省電費、降低運轉噪音。

若住家使用中央空調，租客往往只能仰賴房東是否定期清潔系統。賓州州立大學教授班弗萊斯(William Bahnfleth)則質疑，事出突然，多數紐約中央空調系統恐未準備好應對此波煙霧。

至於攜帶式冷氣機，單管排氣機型應盡量少用，以免吸入更多室外煙霧，雙管機型則須確保窗戶密封緊密。

兩位專家皆強調，冷氣機只能調節室溫，無法淨化空氣，仍須搭配空氣清淨機使用。班弗萊斯透露，他16日抵達明尼蘇達州 度假時，當地空氣品質指數一度超過400，達最嚴重的「危險」等級，情形近似2023年紐約天空染成橘紅色的事件。EPA建議，攜帶式空氣清淨機應放在停留時間最長的空間，並以最高風速運轉，沒有設備者也可自行以濾網與風扇組裝簡易款。

此外，EPA提醒切勿在室內吸菸、使用電子菸，或使用瓦斯、丙烷、燒柴爐具，也應避免噴霧、油炸與點蠟燭。若吸塵器未配備HEPA濾網，不妨趁機暫緩吸地清潔，並減少劇烈活動，以降低吸入煙霧的機會。