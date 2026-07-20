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聽取民意 MTA辦「跨區快線」沿線快閃研討會

記者胡聲橋╱紐約報導
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MTA今夏將在「跨區快線」沿線舉辦快閃研討會，聽取居民建議。(取自MTA)
MTA今夏將在「跨區快線」沿線舉辦快閃研討會，聽取居民建議。(取自MTA)

大都會運輸署(MTA)將於今年夏天在擬建的「跨區快線」(Interborough Express, IBX)路線沿線舉辦一系列快閃居民研討會。研討會已於本月初開始，將持續到9月。

MTA表示，這些研討會將在「跨區快線」所規畫的布碌崙(布魯克林)至皇后區的輕軌路線沿線的多個地鐵站和公車樞紐舉辦，這些站點今後將作為輕軌轉乘點。屆時，MTA客服人員將與輕軌沿線居民和今後的輕軌乘坐著分享「跨區快線」項目的最新進展，居民將有機會向MTA工作人員提問，並就工程的各個方面提出反饋意見，包括車站設計以及擬建車站周邊公共區域如何改善等問題。

研討會包含多項活動，其中一項活動是讓乘客規畫他們預計的「跨區快線」行程，並分享他們計畫乘坐輕軌的頻率；另一項活動是邀請未來的通勤者對「跨區快線」車站的多個設計進行優先排序，以顯示他們對服務、舒適度和社區代表性的重視程度；還有一項活動要求參與者圖示他們理想的「跨區快線」之旅，圖片內容包括照明、座椅和公共藝術等元素。

MTA常設公民諮詢委員會(Permanent Citizens Advisory Committee to the MTA)的執行董事達格利安(Lisa Daglian)表示，儘管MTA已開展了公眾參與活動，但了解它的人還不夠多，接觸民眾的最佳方式就是去他們所在的地方，那就是車站，而且，這是民眾應該有發言權的事情。

這項工程將是MTA半個多世紀以來規模最大的公車系統擴建計畫。 MTA將利用現有的長島鐵路和貨運軌道，建造一條連接布碌崙和皇后區的新輕軌線路，這條擬建的18站路線預計將在32分鐘內將通勤者從布碌崙的貝瑞吉送到皇后區的傑克遜高地(Jackson Heights)，途經布碌崙和皇后區許多目前公共交通服務不足的社區。

精華 FAQ

  • 主要是向沿線居民介紹跨區快線最新進展，並在車站與公車樞紐直接蒐集反饋，讓未來乘客對路線、車站設計及周邊公共空間提出意見。

  • 研討會將沿著布碌崙至皇后區的擬建輕軌路線，在多個地鐵站和公車樞紐舉行，這些地點未來也會成為輕軌的重要轉乘點。

  • 這條18站輕軌路線將利用現有長島鐵路和貨運軌道，預計32分鐘可從布碌崙貝瑞吉到皇后區傑克遜高地，服務多個交通不足社區。

MTA 布碌崙 皇后區

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