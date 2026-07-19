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黃敏儀攜手USTA辦美網招聘會 7月29日法拉盛面試

記者顏嘉瑩╱報導
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黃敏儀與美國網球協會將於29日在法拉盛Tangram商場舉辦2026年美國網球公...
黃敏儀與美國網球協會將於29日在法拉盛Tangram商場舉辦2026年美國網球公開賽季節性工作招聘會。 (黃敏儀辦公室提供)

紐約市議會副領袖黃敏儀將再度與美國網球協會(USTA)合作，舉辦2026年美國網球公開賽(U.S. Open)季節性工作招聘會，協助皇后區居民爭取在世界級體育賽事工作的機會。

招聘會將於29日(周三)上午10時至下午2時，在法拉盛Tangram商場舉行，由USTA招聘人員現場面試，符合資格的求職者有機會當場獲得錄用。

本次招聘職位包括賓客服務、球員服務、設施營運、球場與場地維護，以及行政與資訊科技等部門。主辦方表示，這些職位除提供具競爭力的薪資外，也讓員工有機會參與全球知名體育盛事，累積實務經驗，為履歷加分。

黃敏儀表示，美網每年都在法拉盛舉辦，不僅吸引來自世界各地的球迷，也創造大量就業機會，希望社區居民能優先受惠。

USTA表示，每年美網賽事期間都需要數千名季節性工作人員，協助賽事及場館營運，希望招募熱心、具服務精神的人才，共同為球員、球迷及來賓提供優質服務。

主辦單位表示，當天也接受現場報名，但將視名額安排面試，建議民眾提前登記。申請人須年滿18歲，可攜帶履歷前往。民眾可電郵[email protected]、致電(718)888-8747報名，或透過線上方式預約面試。

精華 FAQ

  • 招聘會將於29日周三上午10時至下午2時，在法拉盛Tangram商場舉行。當天由USTA招聘人員現場面試，符合資格者有機會當場獲得錄用。

  • 職位涵蓋賓客服務、球員服務、設施營運、球場與場地維護，以及行政與資訊科技等部門，讓求職者有機會參與世界級體育賽事的營運工作。

  • 申請人須年滿18歲，可攜帶履歷到場，現場也接受報名但會視名額安排面試。民眾可電郵[email protected]、致電(718)888-8747，或透過線上方式預約。

法拉盛 皇后區 紐約市

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