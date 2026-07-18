塘頭青年會大型聯歡 董劍輝連任會長

美國塘頭青年會舉辦大型聯歡，董劍輝連任會長。(主辦方提供)

美國塘頭青年會近日在皇后區法拉盛 舉辦聯歡晚會，800餘位塘頭鄉親、親友及社區人士歡聚一堂。大會同時宣布董劍輝連任會長，將繼續帶領青年會秉承創會宗旨，促進會員交流互助，支持公益慈善事業，為華人 社區和諧發展及美中民間友好交流貢獻力量。

當晚，名譽會長董勳、秘書長兼歷屆晚會總策畫董用登、常務副會長林天信及青年會骨幹成員共同出席，並向為青年會發展作出突出貢獻的鄉親頒發多項牌匾，以表彰其長期支持和奉獻。

董劍輝表示，青年會自成立以來持續關懷家鄉，每月資助困難鄉親，連續多年宴請70歲以上長者，並在鄉親遭遇重大困難時第一時間組織募捐，累計籌集善款逾7萬元。他強調，青年會始終堅持「塘頭優先」的宗旨，以服務鄉親、回饋家鄉為己任。

董用登表示，多年來，青年會努力搭建鄉親互助交流的平台，在娛樂聯誼之餘積極參與公益事業，讓旅美塘頭人在異國他鄉依然感受到家鄉的溫暖與力量。他同時感謝理事會成員、志願者及長期支持青年會發展的鄉親和社會各界人士，希望青年會未來更加團結和諧、不斷發展壯大。

塘頭聯誼會創會會長林慶利肯定了青年會、婦女會和老人會多年來對鄉親事務及聯誼會發展的貢獻，希望大家繼續團結一致，傳承優良傳統，共同推動會務發展，為鄉親福祉和家鄉建設作出更大貢獻。