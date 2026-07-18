香港導演陳安琪「花街時代」修復版 在美首映

「花街時代」圍繞「幸運酒吧」(Lucky Bar)展開，講述出身貧寒漁家的女主角蛻變為都市交際花的故事。(記者范航瑜／攝影)

香港 導演陳安琪(Angie Chen)1985年作品「花街時代」(My Name Ain't Suzie)經2K修復後，將於18日在下東城獨立影院Metrograph首登美國影院。這部以1950年代末香港灣仔紅燈區為背景的群像電影，從本地女性視角描繪酒吧女侍與美軍士兵交會的生活，也被視為對好萊塢 電影「蘇絲黃的世界」(The World of Suzie Wong)異國化想像的回應。

「花街時代」片長96分鐘，將以廣東話與國語放映，附英文字幕。影片故事圍繞「幸運酒吧」(Lucky Bar)展開；當年駐港美軍休假時常光顧此類酒吧，出身貧寒漁家的女主角蛻變為都市交際花，與灣仔幾名在風月場所浮沉的人物彼此牽連。本片亦是香港演員黃秋生的銀幕處女作，劇本由香港跨媒體文化人陳冠中撰寫。

1960年，美國導演Richard Quine在香港拍攝了「蘇絲黃的世界」，將酒吧女侍塑造成浪漫而帶有東方奇觀色彩的形象，被後殖民研究視為典型的「東方主義」再現：香港被描繪成西方眼中的浪漫異域，而女性角色則成為滿足西方想像的符號，忽略了殖民社會下女性面對的階級、貧困與性別困境。

「花街時代」則以更為冷峻的筆觸，呈現女性在愛情、貧困及社會階級夾縫中的處境。片名本身對「蘇絲黃的世界」的回應，也象徵香港電影開始重新奪回敘事權，將「東方女性」還原為擁有自身歷史的普通人。該片1985年首映時，曾因邵氏兄弟片廠內部矛盾及公司經營困境而未獲充分發行，長年未受應有重視。影評人Maja Korbecka形容，該片既是香港電影轉型的見證，也以女性主義觀點，批判好萊塢對遠東的東方主義再現。

陳安琪1949年生於上海，在台灣求學後赴愛阿華大學及洛杉磯加大就讀。她畢業後曾任副導演，參與成龍1982年作品「龍少爺」。1984年與邵氏簽下兩片合約，先後拍攝受驚悚片「後窗」啟發的「窺情」及「花街時代」。她1988年推出第三部劇情長片「愛情謎語」後轉入廣告業，並於2008年以紀錄片「愛與狗同行」重返電影創作。