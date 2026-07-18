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布碌崙非營利組織庇護所2.5億合約 主計長李文緊盯

記者馬璿╱紐約報導
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布碌崙一間遭聯邦以賄賂與侵占罪名起訴其高層的非營利機構，仍握有一份預計於今年夏天...
布碌崙一間遭聯邦以賄賂與侵占罪名起訴其高層的非營利機構，仍握有一份預計於今年夏天啟動、總額達9400萬元的市府合約。圖為合約中所指的地址。(取自谷歌街景圖)

紐約市主計長李文(Mark Levine)宣布將全面審計布碌崙(布魯克林)非營利組織「BHRAGS Home Care」，該機構疑在市府在移民危機期間、未經競標被發包近2億5000萬元庇護所合約，兩名前高層已於今年3月遭聯邦起訴，被控侵吞逾百萬公款、向承包商索賄。

李文團隊將全面檢視市遊民局(DHS)於2022年10月至2024年2月間，發放給BHRAGS的所有總價達2億4300萬的已到期合約，並逐筆核對支付款項是否合理、並符合合約條款與市府監督政策。主計處發言人表示，主計長辦公室未來將持續檢視DHS對新合約的監管，確保監督機制到位。

BHRAGS涉貪疑雲最早於2023年12月浮現，DHS雖於2024年秋將該組織列入整改計畫，但時任主計長蘭德(Brad Lander)在任內始終未啟動審計。

根據起訴書，BHRAGS執行長薩梅迪(Roberto Samedy)與前董事會主席提雷勒斯(Jean Ronald Tirelus)被控侵占超過130萬元資金，並收受賄賂與回扣，將業務轉介給共同被告聖福特(Edouardo St. Fort)及豪爾赫(Miguel Jorge)所控制的保全公司「Fort NYS Security」。

紀錄顯示，DHS共支付BHRAGS 110萬元作為庇護所保全費用，但「Fort NYS Security」聲稱僅收到其中一小部分。檢方另起訴該公司總裁聖福特，指他行賄提雷勒斯與薩梅迪，以換取移民庇護所保全分包合約，目前該案件仍在審理過程中。

主管DHS的社會服務局(DSS)發言人夏瑪(Neha Sharma)回應，該局在BHRAGS一案調查中「扮演關鍵角色，一發現異常便通報市府調查局(DOI)，最終促成聯邦起訴」。

夏瑪表示，社會服務局已採取整改措施，要求BHRAGS立即與涉案主管及分包商切割、引進新領導層，並將BHRAGS管理據點從亞當斯(Eric Adams)政府時期的九處縮減至四處，其中三處預計作為臨時旅館安置點。而據悉，BHRAGS將安置110名單身男遊民至羊頭灣收容所，再次引發社區爭議。

精華 FAQ

  • 因為BHRAGS在未經競標下取得近2.5億美元合約，且兩名前高層已被聯邦起訴，涉及侵吞公款、收賄與回扣，主計長要核實付款與監管是否合規。

  • 起訴書指執行長薩梅迪與前董事會主席提雷勒斯侵占逾130萬元，並收受賄賂與回扣，將庇護所保全業務轉介給相關承包商，案件目前仍在審理。

  • DHS表示已通報DOI並促成聯邦起訴，另要求BHRAGS與涉案主管及分包商切割、引進新領導層，並將管理據點由9處縮減至4處，但安置安排仍引發爭議。

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