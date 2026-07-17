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長島納蘇郡設首家大麻店計畫生變 公聽會取消

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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長島納蘇郡至今無合法娛樂用大麻零售店，但成功湖村(Village of Lake Success)近日擬修改分區法規，允許一家大麻零售店進駐北方大道一帶商業區。圖為此前開張的布碌崙(布魯克林)首家大麻店。(記者胡聲橋／攝影)

長島納蘇郡(Nassau County)至今尚無合法娛樂用大麻零售店，成功湖村(Village of Lake Success)曾在月前擬修改分區法規，允許一家大麻零售店進駐北方大道(Northern Boulevard)一帶商業區。不過，原定於13日晚間舉行的大麻分區修法公聽會已遭取消，使得該郡首家大麻店的計畫生變。

成功湖村原訂於13日，就「第8號地方法」舉行公聽，該地方法旨在修改分區法規，讓業者有機會在靠近湖畔大道(Lakeside Drive)的北方大道商業區，申請開設大麻零售店。若獲批准，該店將成為納蘇郡首家合法娛樂用大麻零售店。

不過，成功湖村公所已於本月8日宣布取消公聽。村長霍夫曼(Adam Hoffman)表示，除兩名村董事無法出席公聽外，村府近期注意到一宗涉及蘇福克郡(Suffolk County)布魯克海文(Brookhaven)、河頭鎮(Riverhead)及南安普敦(Southampton)的訴訟，法院判決可能影響地方政府規範大麻店設址及營運的權限，因此決定暫緩推進。

村律師庫托(Andrea Curto)表示，村公所目前正在重新檢視分區法規提案，其中包括大麻店營業時間、交通、停車、噪音及氣味等規範，預計最快9月提出修訂版本。

霍夫曼也說，他諮詢的律師認為，上訴法院可能在數周內作出裁決，屆時將進一步釐清地方政府可對大麻店施加多少限制。他也表示，在提案審議前，將再次舉行公聽。

儘管13日的會議在事前已經取消，但當晚仍有40多名居民手持抗議標語湧入村政廳，甚至站滿走廊，要求村府詳細說明允許大麻零售店進駐的計畫。當晚會議的氣氛一度緊張，霍夫曼還多次敲響議事槌維持秩序。

此前，分區法規提案公布後，即在成功湖社區引發反彈，逾700多名居民在網路請願書上簽名反對。

精華 FAQ

  • 村方原本打算修改分區法規，讓業者可在靠近湖畔大道的北方大道商業區申請設店；若獲批准，這將成為納蘇郡首家合法娛樂用大麻零售店。

  • 村長表示，兩名村董事無法出席，加上村府注意到一宗可能影響地方政府規範大麻店權限的訴訟，因此決定暫緩推進並取消公聽會。

  • 計畫公布後引發強烈反彈，已有逾700名居民在網路請願反對；即使會議取消，當晚仍有40多名居民到村政廳抗議並要求說明。

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