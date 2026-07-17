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煙霾+高溫臭氧 3措施防空汙傷害呼吸道

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紐約地區空氣品質連續兩天達到「不健康(紅色)」等級。紐約百康仁德醫療集團(Ren...
紐約地區空氣品質連續兩天達到「不健康(紅色)」等級。紐約百康仁德醫療集團(Rendr)醫生陳美慧提醒說，民眾若出現嚴重呼吸困難或胸痛，應立即就醫。(衛伯承提供)

加拿大山火影響，紐約多地連續兩天被煙霾籠罩。紐約市府發布警報稱，16日紐約的空氣品質指數將達到200，已達到「不健康(紅色)」等級。紐約百康仁德醫療集團(Rendr)的內科全科醫生陳美慧(Mei Hui Chen, MD)指出，除了煙霾中的細顆粒物(PM2.5)，本周的持續高溫還會促使近地面臭氧濃度升高，尤其在下午至傍晚最明顯。臭氧會刺激呼吸道，對兒童和敏感人群尤為不利，可能出現喉嚨不舒服、咳嗽或胸悶等症狀。

煙霾與高溫臭氧夾擊，哪些人最需要提高警惕？她指出，哮喘、慢性阻塞性肺病(慢阻肺)、支氣管炎等呼吸系統疾病患者；心血管疾病患者；65歲以上長者；嬰幼兒及免疫力較弱的人群都應特別小心。

她提醒說，如果出現以下症狀，可能與空氣汙染有關，更要當心：咳嗽、喘鳴；喉嚨、眼睛刺痛；呼吸困難、胸口發悶；比平時更容易疲勞。她說，如果出現嚴重呼吸困難或胸痛，應立即就醫。陳美慧醫生提出以下預防建議：

1.出門前先查AQI(空氣品質指數)。AQI在100到150之間時，上述敏感人群應減少在戶外的劇烈運動。AQI達到150以上，所有人群都應避免在戶外長時間、劇烈運動。

2.關好門窗，使用空氣淨化器，減少室內空氣汙染。

3.敏感人群外出時可佩戴N95或KN95口罩，有助於過濾煙霾中的細顆粒物(但不能過濾臭氧)。目前紐約市各大公立圖書館都在發放免費的KN95口罩。

紐約地區空氣品質連續兩天達到「不健康(紅色)」等級。紐約百康仁德醫療集團(Ren...
紐約地區空氣品質連續兩天達到「不健康(紅色)」等級。紐約百康仁德醫療集團(Rendr)醫生陳美慧提醒說，民眾若出現嚴重呼吸困難或胸痛，應立即就醫。(記者何振忠／攝影)

精華 FAQ

  • 主要是加拿大山火帶來的煙霾，以及本周持續高溫促使近地面臭氧濃度升高。兩者同時作用，讓紐約空氣品質惡化，對呼吸道刺激更明顯。

  • 哮喘、慢阻肺、支氣管炎等呼吸疾病患者，心血管疾病患者，65歲以上長者，以及嬰幼兒和免疫力較弱者，都屬於較高風險族群，應特別留意身體反應。

  • 出門前先查AQI，AQI達100到150時敏感族群減少劇烈戶外活動，150以上所有人都應避免長時間運動；同時關好門窗、使用空氣淨化器，外出可戴N95或KN95口罩。

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