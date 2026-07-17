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皇后區殘障資源展 助弱勢共享服務

記者高雲兒／紐約報導
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配合7月「殘障驕傲月」，皇后區殘障資源展日前在法拉盛圖書館舉行。(記者高雲兒／攝...
配合7月「殘障驕傲月」，皇后區殘障資源展日前在法拉盛圖書館舉行。(記者高雲兒／攝影)

配合7月「殘障驕傲月」(Disability Pride Month)，皇后區殘障資源展日前在法拉盛圖書館舉行，多個政府部門及社區組織設攤，向殘障人士、長者和照顧者介紹公共交通、醫療照護、福利申請及社區支援服務。

現場參與機構包括大都會運輸署(MTA)、紐約州發展障礙人士辦公室(OPWDD)、醫療服務團體及工會等，提供OMNY減價乘車卡、輔助交通服務(Access-A-Ride)及相關福利資訊，讓民眾可直接向工作人員詢問申請資格和使用方式。

殘障權益倡導者、紐約市公共運輸乘客委員會成員格里夫(Christopher D. Greif)表示，不少居民並非沒有可用服務，而是不知道應向哪個機構求助。對華裔及其他移民家庭而言，語言和文化差異也可能增加取得資源的難度，因此需要加強社區外展。

他以交通服務為例指出，部分長者及殘障人士不清楚減價OMNY卡、一般乘車卡和輔助交通服務之間的差別，也不了解如何申請及保管卡片；透過資源展集中提供資訊，可減少民眾在不同機構之間奔波。

主辦機構「殘障共融」(Disability Unite)執行主任艾克索(Matt Axel)表示，該組織網站disabilityunite.org整理市府機構、社區團體及殘障服務資訊，並設有無障礙直播中心，部分活動提供字幕、美國手語及口述影像，讓無法親自到場者也能參與。

不過，他坦言，網站及直播目前尚未提供中文等其他語言的即時翻譯。他表示，語言障礙同樣是無障礙問題；若資訊只有英文，英語能力有限的居民即使知道服務存在，也未必能真正理解申請程序或順利使用。

艾克索說，該組織已與紐約市人權委員會合作，將部分宣傳資料翻譯成其他語言，但要在直播中加入中文服務，仍需翻譯人員、獨立音訊及更多經費。Disability Unite目前核心團隊僅有兩人，主要依靠合作機構、倡導者及義工舉辦活動，未來希望逐步擴大皇后區服務並改善語言支援。

左一為殘障權益倡導者格里夫(Christopher D. Greif)，左二為「...
左一為殘障權益倡導者格里夫(Christopher D. Greif)，左二為「殘障共融」執行主任艾克索。(主辦方提供)

配合7月「殘障驕傲月」，皇后區殘障資源展日前在法拉盛圖書館舉行。(主辦方提供)
配合7月「殘障驕傲月」，皇后區殘障資源展日前在法拉盛圖書館舉行。(主辦方提供)

精華 FAQ

  • 活動日前在法拉盛圖書館舉行，配合7月殘障驕傲月，讓殘障人士、長者與照顧者可一次接觸多個服務窗口，了解公共交通、醫療照護、福利申請與社區支援。

  • 參與者包括MTA、OPWDD、醫療服務團體及工會等，重點介紹OMNY減價乘車卡、Access-A-Ride輔助交通服務，以及相關福利資格與申請方式，方便民眾直接詢問。

  • 格里夫指出，許多居民不是沒有資源，而是不知道找誰；對移民家庭而言語言與文化差異更是障礙。艾克索則表示，網站與直播尚未提供中文即時翻譯，未來希望補足多語支援。

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