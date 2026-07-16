電單車、電動滑板車 紐約市事故傷亡數激增

紐約市電單車和電動滑板車碰撞事故傷亡人數激增。(美聯社)

紐約市 急診和創傷科醫生警告說，近年來，隨著電單車、電動滑板車和其他微型交通工具在紐約市的普及，急診室和創傷中心接診的此類事故傷者人數不斷增加。傷情包括骨折、頭部外傷、脊椎損傷和內傷，許多患者需要手術或長期住院才能康復。

紐約大學 格羅斯曼醫學院(NYU Grossman School of Medicine)神經外科住院醫師韋斯(Hannah Weiss)醫學博士和同事於今年4月發表了一項關於這一令人擔憂的趨勢的研究。團隊分析了2018年至2023年間在表維醫院(Bellevue Hospital)接受治療的914名與腳踏式和電動微型交通工具相關的傷病患者。

這項研究指出，電單車和電動滑板車表維醫院的嚴重腦損傷和脊髓損傷病例急劇增加。近7%的創傷入院病例與微型交通工具事故有關，行人往往比騎乘者遭受更嚴重的腦損傷。在表維醫院急診室接診的創傷病例中，無論患者是否入院，涉及電單車或電動滑板車的比例從2018年的不足10%上升到2023年的超過50%。

韋斯還解釋說，根據這項研究，行人受傷的情況尤其嚴重。「我們研究的另一個重要發現是，在醫療結果或傷勢嚴重程度方面表現最差的人群，實際上並非那些騎單車或滑板車的人，而是在過馬路時被電單車或滑板車撞到的人」。

牙買加醫院創傷科副主任德福(Danielle Defoe)醫生表示，她發現涉及微型代步工具的碰撞事故顯著增加。和韋斯一樣，她也注意到每年受傷人數都在攀升。「回顧2021年和2022年的數據，我們每年只接診30到40名此類事故患者。但去年，我們接診了100多名患者」德福說，「增長相當明顯」。德福還表示，雖然她只掌握牙買加醫院的具體數據，但紐約市其他許多醫院可能也出現了類似情況。

根據市警察局截至7月5日的統計數據，今年電動自行車事故數量躍升至491 起，去年同期為358起。站立式滑板車事故也有所增加，從510起增加到677起。輕便摩托車碰撞事故今年有所減少，從2025年的814起降至2026年的562起。