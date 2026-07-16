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紐約親子互助會設驛站 為民眾送水解暑

記者胡聲橋／紐約報導
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紐約親子互助會義工，為騎單車的外賣郎發放消暑物品。(PCR提供)
紐約親子互助會義工，為騎單車的外賣郎發放消暑物品。(PCR提供)

今年夏天紐約的酷暑日子比往年多，為了幫助布碌崙(布魯克林)8大道社區居民解暑，紐約親子互助會與市衛生局合作，於14日和15日在8大道交66街附近設置了一個「夏日清涼驛站」(Cooling Station)，為居民送水解暑。

紐約14日和15日的最高氣溫接近華氏100度，實際溫度更高。15日一大早，紐約親子互助會的12名義工就來到愛立信公園(Leif Ericson Park)前，開始支帳篷、設置噴水霧機，把瓶裝水、製冷毛巾、冰條和水果搬到帳篷裡面和桌子上。地面的溫度上升得很快，在達到最高溫前，義工們已把「夏日清涼驛站」所需的物資準備完畢，噴霧機也開始工作。「夏日清涼驛站」的工作時間從上午11時到下午3時。

紐約親子互助會義工為路人發放消暑物品。(PCR提供)
紐約親子互助會義工為路人發放消暑物品。(PCR提供)

紐約親子互助會負責人黃妮可說，僅14和15日兩天，她們就送出了12箱、共960瓶瓶裝水。此外義工們還給孩子派發了冰條和水果，為室外打工者送去了製冷毛巾。為了幫騎電單車的外賣郎解暑，義工還專門站在路口，為停下車的外賣郎送上一瓶水。義工的努力也總能得到外賣郎的真心感謝。

紐約親子互助會義工把水送到建築工人手裡。(PCR提供)
紐約親子互助會義工把水送到建築工人手裡。(PCR提供)

黃妮可說，清涼驛站的噴霧機最受過往路人的歡迎，路人都喜歡在噴霧機前站一站，為自己降溫。不過，清涼驛站最想幫助的人是那些戶外工作者，比如建築工人，但這些工人的工作地點往往距離清涼驛站遠，或者根本不願意來。為了解決這個問題，義工們在下午3時清涼驛站收工後，專門把瓶裝水和製冷毛巾送到附近建築工人的手裡。

紐約親子互助會已在7月3日和4日，14日和15日設了四天「夏日清涼驛站」。按照計畫，親子互助會將在8月底之前，再設四天「夏日清涼驛站」。在驛站工作的義工既有孩子也有成年人，互助會對這些人在炎炎烈日下為社區的付出表示感謝。

精華 FAQ

  • 因為今年夏天紐約酷暑天數增加，8大道社區又有不少居民與戶外工作者需要降溫，因此互助會和市衛生局合作，在愛立信公園前設置驛站提供協助。

  • 義工在14日和15日共送出12箱、960瓶瓶裝水，並向孩子發放冰條和水果，也為室外打工者準備製冷毛巾，盡力幫不同族群消暑。

  • 最受關注的是外賣郎和建築工人等戶外工作者。外賣郎經過路口時可直接領水，建築工人若不便前來，義工會在驛站收工後把瓶裝水和製冷毛巾送到他們手中。

親子 布碌崙 布魯克林

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