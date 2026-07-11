「夏日街道」7╱25起重返紐約五大區

「夏日街道」(Summer Streets)計畫今年將重返紐約五大區，逾20哩街道路段開放給行人與騎行者使用。(市交通局提供)

市交通局(NYC Department of Transportation)局長弗林(Mike Flynn)10日宣布，「夏日街道」(Summer Streets)計畫今年將重返紐約五大區，逾20哩街道路段開放給行人與騎行者使用。曼哈頓 場次維持上午7時至下午3時，其餘四區則依居民意見調整為上午9時至下午5時，讓更多市民能在較晚時段參與活動。

市府統計，去年「夏日街道」五區活動吸引逾50萬人次參與步行、跑步、騎車及各類活動。今年計畫將於7、8月間分五個周六舉行，市交通局藝術部門(NYC DOT Art)也將在各場次展示裝置藝術。

今年的「夏日街道」活動將率先於7月25日在皇后區與史泰登島登場。皇后區路線沿弗農大道(Vernon Boulevard)，從44大道至30大道，串連長島市 與阿斯托里亞(Astoria)沿岸地區。8月1日、8日及15日三個周六，「夏日街道」將來到曼哈頓，路線由布碌崙 (布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)一路延伸至百老匯與戴克曼街(Dyckman Street)交界。

8月22日場次涵蓋布碌崙與布朗士。布碌崙路線沿東方大道(Eastern Parkway)，從大軍廣場(Grand Army Plaza)至布法羅大道(Buffalo Avenue)，與勞動節加勒比日大遊行路線相同，串連展望高地與布朗斯維爾(Brownsville)。

市交通局今年還與紐約路跑者協會(NYRR)合作，擴大「起跑線系列」(Start Line Series)免費跑步及健走活動，7月25日將在皇后區登場，8月1日與8月22日則首度分別在曼哈頓及布朗士舉辦，報名即日起起在NYRR官網開放。同時與往年一樣，活動當日參加者可使用優惠碼租借Citi Bike單車，7月25日場次可輸入代碼SUMMER2WHEEL，於Lyft或Citi Bike應用程式內享每趟最高10元折扣。

市交通局藝術部門今年將展出兩件裝置藝術。曼哈頓場次由藝術家Elsa Ponce創作的遮陽裝置「The Bower」，讓大小朋友能利用光影在地麵粉筆塗鴉；科恩(Josh Cohen)的動態雕塑「Big Spinning Wheels」則將在皇后區、布碌崙、布朗士及史泰登島展出，旋轉造型創造迷幻視覺效果。此外，插畫家洛博斯(Amanda Lobos)與帕克(Grace Park)設計的四款「NYC Art Stop」字母裝置也將在各場次展示，所有藝術家均透過公開徵件方式選出。