我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／五角大廈公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

大摩中國學者：中經濟降溫 第二季GDP恐僅成長4.4%

史島死亡大道再奪命 76歲華翁撿瓶罐遭撞亡

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
史泰登島海蘭大道8日清晨發生一起行人被撞致死車禍。圖為事發路口。(取自谷歌街景圖...
史泰登島海蘭大道8日清晨發生一起行人被撞致死車禍。圖為事發路口。(取自谷歌街景圖)

史泰登島繁忙的海蘭大道(Hylan Boulevard)8日(周三)清晨發生一起行人被撞致死車禍，警方10日證實死者為居住在距離事故現場僅一條街的華裔老翁。

警方表示，死者為住在伯勒斯利街(Presley Street)的76歲華翁朱俊雄(Jun Xiong Zhu，音譯)，事發當下正在海蘭大道附近撿拾瓶罐。當日清晨7時53分許，朱俊雄沿尼爾森大道(Nelson Avenue)由西向東行走，在斑馬線上穿越馬路時，遭一輛沿海蘭大道南向行駛的GMC休旅車撞上。

老翁遭撞後傷勢嚴重，救護人員將他送往位於Ocean Breeze的史島大學醫院北院區(Staten Island University Hospital North Campus)搶救，仍因傷重不治。肇事女司機當時留在現場配合調查，但截至9日尚未遭逮捕或起訴。

住在附近的目擊者說，死者幾乎每天清晨都會出現在附近街頭，翻找垃圾桶或向住戶收集瓶罐換取零錢維生，是社區裡的熟面孔。

這起意外是海蘭大道今年第一起行人死亡車禍，但這條要道近年已因事故頻傳而聲名狼藉，被交通安全倡議人士稱為「死亡大道」(Boulevard of Death)，奪走的人命居全島之冠。

根據以紐約市警局車禍數據建立的網站「NYC Crash Mapper」統計，2021年至2025年間，史島共有25名行人死於車禍，其中五起發生在海蘭大道沿線，占全島同期行人死亡總數的兩成。

2024年底至2025年初短短數月間，史島已有7名行人喪命，其中三起就發生在海蘭大道的交叉路口。進入2026年以來，史島至少再添四起行人死亡事故，多集中於該島西岸與北岸。相較之下，史島今年迄今僅記錄一起凶殺案。

精華 FAQ

  • 事故發生在史泰登島繁忙的海蘭大道，時間約為8日清晨7時53分。死者當時正沿尼爾森大道穿越馬路，在斑馬線上遭南向行駛的休旅車撞上。

  • 死者是住在事故現場附近伯勒斯利街的76歲華裔老翁朱俊雄，音譯為Jun Xiong Zhu。他事發時正在附近撿拾瓶罐，準備靠回收換取零錢維生。

  • 文章指出海蘭大道近年事故頻傳，2021年至2025年間史島共有25名行人死於車禍，其中5起發生在海蘭大道沿線，約占全島同期行人死亡總數的2成。

華裔 史泰登島

上一則

鼠患捲土重來 專家：斷糧是防範關鍵

下一則

耶魯生涉地鐵性侵人母面臨多罪 曾投書批性騷訓練無意義
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

拿走人行道上修車工具 史島華男被控重大盜竊罪

拿走人行道上修車工具 史島華男被控重大盜竊罪
紐約上半年行人死亡事故 創新低

紐約上半年行人死亡事故 創新低
長島高速路巴士撞數車翻覆 釀2死近20傷

長島高速路巴士撞數車翻覆 釀2死近20傷
國慶日家庭悲劇 紐約皇后區59歲婦人家中遭割喉身亡 女兒涉案在逃

國慶日家庭悲劇 紐約皇后區59歲婦人家中遭割喉身亡 女兒涉案在逃

熱門新聞

曼哈頓一棟辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機。（歐新社）

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

2026-07-08 06:42
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15
紐約州對包括3M、杜邦等在內的多家化學和農業企業發起民事訴訟，指控其自1970年代以來，明知用於不沾鍋塗層等處的全氟烷基(PFAS)類化學物質對人體有毒、難以降解且能透過汙水和垃圾汙染自然環境，進而汙染公共自來水，卻不採取行動，還進行虛假宣傳以掩蓋真相。(記者許君達╱攝影)

不沾鍋內含「永久性毒物」3M、杜邦等巨頭遭紐約州提告

2026-07-09 14:17
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
紐約4日舉辦美國建國250周年系列活動。（記者唐典偉/攝影）

圖輯／史上最大帆船艦隊駛入紐約 慶美國建國250年

2026-07-04 09:32
調查指，五大區內華裔家庭的淨資產中位數最高，達到32萬元。(記者曹馨元╱攝影)

紐約州近半數家庭入不敷出 華裔家庭淨資產中位數最高

2026-07-09 12:44

超人氣

更多 >
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強
世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現