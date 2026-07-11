長島掃黃嫖客零追責 抓女不抓男失衡執法惹議

自2021年以來，長島納蘇郡與蘇福克郡警方在針對非法按摩院的執法行動中，竟未逮捕任何一名涉嫌購買性服務的男性顧客。圖為非法按摩店被查封。(本報檔案照)

紐約長島 非法按摩院問題由來已久，警方連年掃蕩，卻始終未能根除。根據「新聞日報」(Newsday)深度調查報導，自2021年以來，納蘇郡與蘇福克郡警方在針對非法按摩院的執法行動中，已逮捕近400名被控賣淫的女性性工作者；然而同期間，兩郡警方卻未逮捕任何一名涉嫌購買性服務的男性嫖客。這種「只抓女、不抓男」的失衡執法，引發反人口販運專家、法律界人士及社區倡權者強烈批評。

調查指出，警方在多次突查中，幾乎都將現場查獲的男性顧客視為「證人」而非「嫌疑人」，即便對方坦承支付額外費用換取性服務，警方仍僅將供詞作為指控女工的證據，從未對男客採取法律行動。

今年1月16日，納蘇警方突查海邊鎮(Oceanside)一家按摩院，逮捕四名53至64歲的女性員工。 法院紀錄顯示，一名30歲男子被發現時全身赤裸躺在按摩床上，一名61歲女子正從其房間走出。該男子向警方表示，他通常支付100元：50元為半小時按摩費，另50元為「性服務費」。儘管證據明確，警方並未逮捕該男子，僅將其列為證人。

類似情況在五年內反覆上演。部分案件中，男嫖客甚至向警方承認「這是常規交易」，但警方仍只錄口供，用以起訴女工，從未追究買春者。在以往的报導中，長島掃黃行動中被捕的女工多為華裔及亞裔面孔，年齡橫跨中年至老年。倡權人士指出，這些女性背後往往涉及語言障礙、無證移民身分、經濟困頓、對雇主依附，甚至可能遭人口販運控制。警方每次只逮捕前台女工，卻鮮少追查店主、組織者、房東及資金流向。

面對外界質疑，納蘇與蘇福克警方回應稱，逮捕嫖客在法律上「存在舉證困難」。警方強調，不能僅因一名男子走入按摩院就推定其違法，必須證明密室內確實完成付費性交易。

然而，此說法遭專家強力反駁。長期研究性交易買方行為的前東北大學教授Michael Shively表示，這本質上是「刻意忽略男性」。 他強調：「性交易市場存在，就是因為有人願意付錢。不去解決需求端，等於對問題根源視而不見。非法按摩院今天被抄，明天就會在街角另起爐灶。」

反人口販運組織The Network主席Jimmy Lee也批評，賣淫是「需要兩方參與」的行為，卻只讓女性一方承擔法律風險，極不公平。根據紐約州刑法，「購買性服務」(Patronizing a Person for Prostitution)屬A級輕罪，最高可處1000元罰款或一年監禁；而「賣淫」本身最高僅罰500元或監禁六個月。法律明顯認為買方罪責更重，但實際執法卻只懲罰罪責較輕的賣淫女工，完全背離立法意旨。

圖為一家按摩店。(美聯社)