身障男控逾30商家違法 要求改善無障礙設施

皇后區阿斯托利亞餐廳曾遭原告提起無障礙設施訴訟。前業主表示，店內設有可移動式輪椅坡道，但仍與原告達成和解。(取自Google Maps)

一名居住在羅斯福島(Roosevelt Island)護理機構、使用輪椅的男子，十多年來已在布碌崙聯邦法院提出約36起訴訟，控告皇后區 及曼哈頓 多家餐館、咖啡店及理髮店違反「美國身心障礙者法」(Americans with Disabilities Act，ADA)，要求業者改善無障礙設施並支付賠償，引發部分小商家反彈，認為對方從未實際到店消費，卻藉由訴訟迫使業者花錢和解。

據紐約郵報(New York Post)報導，法院文件指出原告沙爾托自2012年起，陸續在紐約東區聯邦法院提起訴訟，指控多家商家入口、坡道、桌椅配置或其他設施不符合ADA及紐約州 、紐約市人權法規定，導致他無法平等使用店內服務。

他最近提告的對象包括阿斯托利亞(Astoria)一間中餐館。訴狀稱，該餐館以春捲及左宗棠雞聞名，而他是一名「熱愛中式雞肉料理的美食愛好者」，卻因店面缺乏無障礙設施而無法進入用餐，因此要求法院命令業者改善設施，並支付未公開金額的賠償。

除中餐館外，沙爾托近年也曾控告披薩店、咖啡館、酒吧及理髮店等商家，其中不少位於阿斯托利亞及長島市。部分案件已和解，但和解金額大多未公開。

不過，多名遭提告的商家表示不滿。一名阿斯托利亞商家負責人表示，不記得原告曾到店內消費，也未曾試圖進入店內。另一家已歇業的前業主則表示，餐廳原本已備有符合規定的可移動式無障礙坡道，也曾服務過使用輪椅的顧客，但原告認為仍不足以符合要求，最終雙方仍須透過訴訟解決。他批評說，許多小商家因無力負擔漫長的法律程序，即使認為自己沒有違法，也只能選擇和解。

代表沙爾托的律師則表示，美國通過ADA已逾30年，但許多身障人士至今仍無法自由進入住家附近的商店及餐館，反映平等使用公共場所的權利仍未完全落實。他表示，相關訴訟目的在於促使業者改善無障礙設施，而非針對特定商家。

「美國身心障礙者法」要求對外營業的商家在合理可行範圍內提供無障礙設施，包括輪椅可通行的出入口、坡道及足夠的通行空間等。

「美國身心障礙者法」要求對外營業的商家在合理可行範圍內提供無障礙設施，包括輪椅可通行的出入口、坡道及足夠的通行空間等，若未設置殘障者進出的坡道就可能被告。(本報檔案照)