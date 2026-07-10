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紐約市擬簡化建照、戶外用餐申請 小商家可望少跑幾個部門

記者戴慈慧／紐約報導
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皇后區法拉盛商業區聚集大量餐館及小型商家。紐約市政府近日提出改革報告，建議簡化戶...
皇后區法拉盛商業區聚集大量餐館及小型商家。紐約市政府近日提出改革報告，建議簡化戶外用餐、建照及許可申請程序，希望減少行政負擔，提升辦事效率。（記者許振輝／攝影）

紐約市政府公布「政府效率委員會」(Commission on Government Efficiency, COGE)首份初步改革報告，提出多項修訂「紐約市憲章」(City Charter)建議，包括簡化餐館戶外用餐申請程序、建立建照及許可證「一站式」申請制度、縮短政府採購流程，以及加快道路工程審批等，希望減少繁瑣行政程序，讓民眾與商家辦事更有效率。若涉及修改市憲章，最快將於今年11月交由選民公投決定。

這份報告是委員會歷經數月、舉行七場公開聽證並蒐集超過700位民眾及專家意見後提出，共提出數十項改革方向，其中不少與餐館、小商家及建築業者息息相關。

報告首先建議檢討餐館戶外用餐許可制度。依照現行規定，餐廳若要在人行道設置戶外座位，除了向市交通局(DOT)申請戶外用餐許可外，部分案件還需取得俗稱「可撤銷許可」(revocable consent)，並經過公告、公聽會等程序，整個流程往往需要半年以上。委員會認為，不少程序重複且耗時，建議整併申請流程，甚至取消部分額外審查，改由交通局統一處理，讓餐廳能更快取得營業許可。對不少依賴夏季戶外座位的餐館而言，可望縮短等待時間，也降低行政成本。

另一項重點是建立「一站式」申請制度。目前民眾若要興建住宅、店面裝修，或申請大型工程，往往得分別向建築局(DOB)、交通局(DOT)、環保局(DEP)等不同部門提出申請，不僅需要重複填寫資料，各部門的審查時程也不一致。報告建議建立跨部門整合平台，由各單位同步審查，民眾只需提出一次申請，即可追蹤所有案件進度，希望縮短建照、裝修及工程許可的等待時間。

除了簡化申請流程外，報告也建議檢討市府現行行政規定，包括取消已不符數位時代需求的紙本作業及重複報告。委員會指出，自2011年以來，市府依法需提交的各類報告增加近1500項，不少內容重複，耗費大量人力，若能整併，可讓公務員將更多時間投入第一線服務。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，改革的目標不是削減政府服務，而是改善政府運作方式，讓民眾不用再因繁瑣程序而耗費大量時間等待。他說，無論是餐館申請戶外用餐、建商申請建照，或企業參與政府標案，都應有更有效率、更透明的制度。

精華 FAQ

  • 報告主軸是減少繁瑣行政程序，針對餐館戶外用餐、建照申請、政府採購與道路工程審批等流程進行簡化，讓民眾和商家不用再耗費大量時間往返不同部門。

  • 現行規定下，餐廳除向交通局申請外，部分案件還要辦理可撤銷許可，並經公告、公聽會等程序，整體流程常超過半年，委員會因此建議整併甚至取消部分重複審查。

  • 若由建築局、交通局、環保局等部門同步審查，申請人只需送一次資料，就能追蹤所有案件進度，可望縮短建照、裝修與工程許可等待時間，也降低重複填表與行政成本。

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