堵車費挹注 布碌崙5地鐵站將裝電梯

大都會運輸署6日宣布將在布碌崙五座地鐵站加裝電梯，使其成為具備無障礙設施的站點。(記者馬璿／攝影)

大都會運輸署(MTA)宣布將在布碌崙 (布魯克林)五座地鐵站加裝電梯 ，使其成為具備無障礙設施 的站點。這項逾1億元的工程計畫部分經費來自堵車費 (congestion pricing)收入，目前已在徵求承包商招標，承諾在2055年前在全市472座地鐵站中達到至少95%的無障礙標準。

此次計畫包括增在F線海王大道站(Neptune Av)設一部電梯、於N線第18大道站(18 Av)增設兩部、L線傑佛遜街站(Jefferson St)安裝兩部、C線諾斯特蘭大道站(Nostrand Av)三部，以及D線漢彌爾頓堡公園道站(Fort Hamilton Pkwy)設置兩部。

得標廠商屆時也將在各站執行包括修復月台邊緣、更換樓梯，以及安裝票證閘機設備等工程。運輸署並計畫在此次電梯安裝標案之外另行簽訂長期維護合約。有意參與投標的廠商須於9月14日前遞交提案，MTA預計最快於今年底前決標。

MTA主席兼行政總裁利博(Janno Lieber)在聲明中表示，此案再度證明堵車費收入正在發揮效用。他指出，「自堵車費計畫實施以來，駕駛人樂見過橋時間縮短、車流減，但大家都很高興看到空氣更乾淨、街道更安全，大眾運輸系統也獲得大幅升級」。

自2020年以來，MTA已使60座地鐵站達到輪椅無障礙標準，使無障礙車站總數達160座。依MTA自去年起至2029年止的現行資本計畫，將投入71億元用於使另外60座車站達到無障礙標準。MTA官員表示，該計畫完成後，無障礙車站服務的乘客量將占總運量約75%。

MTA的資本計畫透過堵車費收入發行市政債券，用於地鐵信號系統現代化、無障礙設施建設及第二大道地鐵延伸工程等項目。而電梯等設施的承諾則是源自2023年運輸署與包括布碌崙身心障礙者自立中心在內的多個團體達成的和解協議。該中心等團體先前提起集體訴訟，要求運輸署更嚴格遵守1990年美國身心障礙者法案(ADA)，使更多車站達到標準。