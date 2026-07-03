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紐約逾半租戶 房租占收入3成以上 官方報告：居住負擔仍沉重

記者戴慈慧／紐約報導
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紐約市租金指導委員會最新公布的研究顯示，全市租屋家庭中，有51.6%的住戶每月房...
紐約市租金指導委員會最新公布的研究顯示，全市租屋家庭中，有51.6%的住戶每月房租占家庭收入超過30%。圖為法拉盛街景（記者戴慈慧 / 攝影）

高房租持續擠壓紐約市民荷包。紐約市租金指導委員會(Rent Guidelines Board，RGB)最新公布的「2026年收入與負擔能力研究」(Income and Affordability Study)顯示，全市租屋家庭中，有51.6%的住戶每月房租占家庭收入超過30%，達聯邦政府認定的「租屋負擔」標準；其中28.8%的家庭房租占收入逾50%，屬於「嚴重租屋負擔」，反映紐約住房負擔仍居高不下。

報告指出，根據市府最新住房及空置調查(Housing and Vacancy Survey)，全市空屋率僅1.41%，租金穩定公寓(rent-stabilized apartments)空屋率更只有0.98%，供給持續吃緊；紐約都會區消費者物價指數(CPI)中的房租項目一年來上漲4.7%。雖然全市平均薪資經通膨調整後增加2.3%，但收入最低的兩個五分位家庭實質收入反而下降，顯示低收入租戶並未受惠於薪資成長。

研究也發現，未領取租金補助的租金穩定公寓住戶中，仍有45.5%屬房租負擔族群。市議會預算辦公室(Independent Budget Office，IBO)指出，租金穩定公寓租金中位數約1600元，雖遠低於熱門地區逾4000元的市場租金，但仍有不少家庭須拿出相當高比例收入支付房租。此外，近一年驅逐程序(eviction filings)持續增加，租金援助申請件數也維持高檔，顯示不少家庭仍需依賴政府補助維持居住穩定。

房東團體表示，保險、地產稅、維修及人工等成本持續上升，若租金長期凍漲，恐影響建築維護與營運；租戶團體則指出，官方數據已顯示住房負擔惡化，許多家庭收入追不上生活成本，支持維持租金凍漲。

對華人社區而言，法拉盛、貝賽、艾姆赫斯特、森林小丘及布碌崙八大道等地租屋需求依舊旺盛，不少新移民、留學生及年輕家庭表示，兩房公寓月租普遍已達2800至3500元，租金占家庭收入四成甚至一半以上。

這份研究公布後，租金指導委員會已於6月25日以7比1票通過，將約100萬戶租金穩定公寓一年期及兩年期租約全面凍漲0%，影響約240萬名租戶。市長曼達尼稱此為「紐約市租戶的歷史性勝利」，但業主團體警告，若缺乏地稅及保險等配套措施，長期凍漲恐加速老舊建築失修，甚至增加部分業主違約風險。

精華 FAQ

  • 最新研究顯示，全市租屋家庭有51.6%房租占收入超過30%，屬一般租屋負擔；另有28.8%超過50%，代表不少家庭已面臨嚴重居住壓力。

  • 因為市府調查顯示全市空屋率僅1.41%，租金穩定公寓空屋率更只有0.98%，同時房租CPI一年上漲4.7%，顯示需求遠高於可租供給。

  • 租金指導委員會已通過一年期及兩年期租約全面凍漲0%，影響約100萬戶、240萬名租戶；受惠者以租金穩定公寓住戶與低收入家庭最明顯。

租金 低收入 紐約市

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