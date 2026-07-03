能源負擔計畫補助 逾150萬戶合格未申請

逾150萬戶或符合資格未申請，紐約州提醒登記能源負擔計畫。(記者劉梓祁╱攝影)

連日高溫警報之際，紐約州 府2日提醒民眾申請州府「能源負擔計畫」(EAP)及「加強能源負擔計畫」(EEAP)，符合收入資格的家庭可獲每月電費或天然氣 帳單折扣；州府表示，目前兩項計畫每年已向全州約100萬戶家庭提供逾5億元折扣，但估計仍有約150萬戶符合資格卻尚未登記。

州長霍楚 (Kathy Hochul)表示，面對生活成本上升，州府將持續把可負擔性作為施政重點；仍未參加計畫的紐約民眾，應儘快前往ny.gov/EAP查詢資格與申請方式，以減輕家庭能源帳單負擔。

根據州府說明，全州大型電力及天然氣公司均向符合條件的住戶提供EAP折扣。凡領取「家庭能源援助計畫」(HEAP)或公共援助(Public Assistance/Temporary Assistance)福利的住宅用戶，不論燃料類型或福利類別，均可獲得相關折扣。此外，若民眾參加補充營養援助計畫(SNAP)、醫療補助(Medicaid)等其他公共援助項目，也可向所屬公用事業公司申請傳統EAP。

州府去年夏季與公共服務委員會(Public Service Commission)擴大相關折扣範圍，自2026年1月起，部分未符合傳統EAP資格、但收入低於州或地區中位收入標準的居民，也可透過EEAP取得能源帳單折扣。州府指，折扣金額因公用事業公司、地區能源成本及收入級別而異，部分家庭每年可節省數百元。

民眾可全年任何時間申請。領取HEAP或公共援助者或已自動登記EAP；若不確定帳戶是否已加入，或認為自己符合EAP或EEAP資格，可直接聯繫所屬電力或天然氣公司。各公用事業公司的申請連結與程序可在ny.gov/EAP查詢。