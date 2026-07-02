我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支

國慶假期 紐約州嚴查酒後、分心駕駛 將增設檢查站

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州啟動國慶假期特別交通執法行動，重點打擊酒駕、魯莽駕駛及分心駕駛等行為。(記...
紐約州啟動國慶假期特別交通執法行動，重點打擊酒駕、魯莽駕駛及分心駕駛等行為。(記者許君達╱攝影)

紐約州府宣布，即日起開始國慶假期特別交通執法行動，嚴查酒駕及魯莽駕駛等行為。

在行動期間，全州各地的交通執法部門將增設酒後駕駛檢查站，同時利用高速公路沿線的休息區、服務區、停車場以及停車換乘(park-and-ride)區，設置「簡訊停靠站」(text stops)，以便需要使用手機的駕駛能臨時停車、安全操作，避免分心駕駛增加車禍風險。

執法行動除加強打擊酒駕和分心駕駛外，還會重點針對違反「讓道法」(Move Over Law)的危險駕駛行為。紐約州「讓道法」要求駕駛在遇到有車輛臨時停在路邊時，須減速並向內側並道，以躲避停靠車輛，保護車內乘員或道路施工、搶修或緊急救援人員。據統計，在去年國慶期間的特別執法行動期間，全州共開出4萬9843張罰單，其中有1563張酒駕或服藥後駕駛罰單、1926張分心駕駛罰單，以及612張「讓道法」罰單。

本輪特別執法行動將持續至7月5日(周日)。為了確保國慶連假交通順暢，紐約州高速公路上的施工封閉路段將從7月2日(周四)早6時至7月6日(周一)早6時間臨時停工並恢復通行。紐約州當局同時向駕駛推薦「Have a Plan」應用程式，飲酒後可使用該程式呼叫計程車或網約車。該程式內還設有舉報功能，用戶可將疑似酒後駕駛的車輛資訊即時報告給執法當局。

精華 FAQ

  • 此次行動重點鎖定酒後駕駛、服藥後駕駛、分心駕駛與魯莽駕駛，同時也會加強取締違反讓道法的危險行為，以降低假期事故風險。

  • 簡訊停靠站設在休息區、服務區、停車場及 park-and-ride 區，讓需要使用手機的駕駛先安全停車，再進行通訊操作，避免邊開車邊看手機。

  • 州府推薦使用 Have a Plan 應用程式呼叫計程車或網約車，並可透過程式通報疑似酒駕車輛，協助執法單位即時處理危險駕駛。

紐約州

上一則

優越健保—愛心村VillageCareMAX聯邦醫療保險（Medicare）綜合優選計劃

下一則

迎歷史性熱浪 曼達尼：延長戶外泳池開放時間、增避暑中心
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

賓州開車禁持手機新規 3天開出700張罰單

賓州開車禁持手機新規 3天開出700張罰單

兩輪電動車奪命事故激增 紐約市警與交通局聯手取締

兩輪電動車奪命事故激增 紐約市警與交通局聯手取締
MTA橋隧施工區測速照相 6月30日啟用最高罰100元

MTA橋隧施工區測速照相 6月30日啟用最高罰100元
舊金山停車罰單捲土重來 罰款高於疫前

舊金山停車罰單捲土重來 罰款高於疫前

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
紐約市今年第一季地鐵逃票相關逮捕達3188人，為一年來單季最高，該數據也令競選期間承諾淡化低階違規執法的曼達尼(中)遭到批評。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

2026-06-27 20:00
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41
長島高速公路29日深夜發生重大車禍。示意圖，非涉事車輛。（路透資料照）

紐約長島高速路巴士翻覆 釀2死近20傷 雙向封閉數小時

2026-06-30 12:52

超人氣

更多 >
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮