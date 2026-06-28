布碌崙華男疑因口角重傷長者 警追緝

布碌崙班森賀公園日前發生一起襲擊案，嫌犯攻擊一名長者後騎著電單車離開現場。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林 )華社班森賀一個社區公園日前發生襲擊案，一名73歲長者與該名涉案男子發生口角後，遭對方持鐵棍擊中頭部受重傷。市警62分局已透過監視器畫面取得嫌犯影像並對外公布，呼籲民眾提供線索協助緝凶。

據市警62分局表示，案件發生於20日下午5時30分左右，地點在8大道 夾82街的里程碑公園(Milestone Park)。據了解，涉案男子與受害長者當時在公園內因故發生口頭爭執。爭執過程中，涉案男子持一根鐵棍攻擊對方，長者雖試圖閃避，仍遭擊中頭部，案發後該名男子騎乘自行車沿82街向西離開現場。

目擊者報案後，62分局警車迅速抵達，並通報附近巡邏警力協助追緝，但涉案男子已不知去向。到場警員另召喚救護車為傷者檢查，並將他送往鄰近醫院。受害長者傷勢嚴重，但無生命危險。

警方公布監視器畫面可看到嫌犯為膚色較淺的男性，案發時頭戴黑色棒球帽、黑框眼鏡、身穿深綠色外套與米色長褲、白色運動鞋。警方表示該畫面清晰，盼會有認得此人或掌握其行蹤者可踴躍報案。

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