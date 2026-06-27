珍珠計畫推手 馬宏晉助貧困生 任愛基會執行長多年

馬宏晉閱有關珍珠生拜訪世界日報的報導。(特約記者許振輝／攝影)

馬宏晉第一次深刻感受到「善意會改變人生」是在他19歲那年。

那時，他和同學為了找薪水更高的工作，開著一輛快散架的破車一路往長島 跑，只要看到餐館就下車詢問。中午時分，他們走進一家生意冷清的義大利餐館，鼓起勇氣問老闆娘：「請問有工作嗎？」老闆娘看著他們滿身灰塵、衣著簡陋的樣子，沒問一句，轉身回廚房。片刻後，她端出兩大盤熱騰騰的義大利麵和肉丸子。

吃完後，老闆娘對他們說一句話，他記了一輩子：「這是上帝給你們的祝福。以後如果有能力幫助別人，盡量去做，不求回報。」

多年後他才明白，那盤義大利麵不只填飽了肚子，它為他人生後半段的方向悄悄種下了一顆種子。

少年移民 從台灣到紐約

1952年出生於台灣的馬宏晉，16歲那年做了一個改變人生的決定──到美國念書。

當時美國簽證難如登天，他只能沿著幾乎「人蛇路線」般的方式往前推進：從台灣到香港 ，再從香港到伊朗、從伊朗到羅馬，最後落腳在西非的一個小國，在那裡等待入境美國所需的簽證。一等就是兩個月。

抵達紐約後，他唯一能依靠的，是一位在家裡地位極高的姑姑—曾任陳納德將軍特別護士的長輩。她一輩子未婚，把照顧家族視為責任，也讓這位遠道而來的少年暫時落腳。

為了不增加家裡負擔，馬宏晉白天讀書、晚上在唐人街唯一的川菜館打工。第一份五塊錢的工資，他至今記得清清楚楚。「拿到那五塊，我真的很興奮。那是我第一次靠自己賺到錢。」

但廚房裡的油煙、端盤子的酸痛、老闆的刁難與時常被拖欠的工資，都讓他刻意略過不提。「那時候沒辦法，只能做下去。」他說。

升上大學後，他身為國際學生，學費比本地學生昂貴近十倍。他念的是建築系，材料、模型費又比一般科系高出許多。為了付學費，他只能持續不斷打工。

好不容易熬到畢業，本以為人生將迎來新的起點，卻因一位川菜館師傅的邀請，陰差陽錯踏入餐飲業，「一腳踏進去就出不來了」。

餐館一做十多年，直到高血壓飆到220，被醫生送進急診室，他才被迫停下。1992年，他在40歲提前退休。「本來以為人生會慢下來。」他笑說。沒想到，很快迎來另一段旅程。

幫姊姊跑腿 意外涉入公益

馬宏晉回憶，大約在2001年左右，姊姊已經在「美國愛心第二春文教基金會」幫忙，有人捐了支票，她懶得跑，便叫他代為處理，「反正我也沒事，就幫她跑一跑。」就這樣一步一步被「推」進基金會，正式加入則是在2004 年前後。

在他眼中，這個計畫的靈魂人物，是今年85歲的王建煊。這位曾任台灣監察院院長、財政部長、立法委員的老先生，自1996年起，與太太蘇法昭陸續在美國、中國、台灣、緬甸成立六個基金會，幫助的對象從貧困兒童到無子女長者都有。其中一個，就是馬宏晉所在的「愛心第二春文教基金會」。而馬宏晉最投入的，就是後來改變無數孩子命運的「撿回珍珠計畫」。

馬宏晉說，這個計畫緣起於一件非常心酸的事。2003年，王建煊創立新華愛心高中時，發現有幾位名列前茅的學生沒有到校報到，原因只有一個：家裡太窮。馬宏晉說，王建煊認為，「這些孩子都是珍珠，不能讓他們掉進垃圾桶」。

於是「撿回珍珠計畫」在隔年啟動，包含高中三年全額免學費、住宿費、書本費、生活補助全部包含、嚴格挑選家境清寒但品學兼優的學生。

20年間，珍珠生已逾數萬人，七成以上升大學，不少考上中國頂尖高校，甚至赴海外深造。對馬宏晉而言，這不是冷冰冰的數字，他常在電腦前讀珍珠生寫來的信，看著看著就哭了。

但他不知道，自己在累積的這些經驗，很快會在一場巨大的災難中派上用場，也會讓他和世界日報產生深刻的聯繫。

汶川賑災 世界日報可靠夥伴

2008年，汶川地震重創四川。「世界日報」第一時間成立四川賑災基金會，在北美募得288萬多元，但更大的挑戰，是如何把善款送到災區確實有需要的人手中。

由於報社在紐約，對四川當地情況不夠掌握；愛心第二春文教基金會及其姐妹組織新華愛心教育基金會則多年深耕中國的偏鄉教育，是少數能在災後馬上啟動學校重建的團體。也因此，「世界日報」決定將相當比重的善款交由兩個基金會執行，而愛心第二春文教基金會會長馬宏晉，擔任了三方主要聯絡人。

接下來，是馬宏晉人生中最忙也最吃力的日子。「下班回家9、10、11點，一坐下來就跟大陸聯絡。他們上午9點，是我們晚上9點，一忙就忙到凌晨4、5點」。

馬宏晉和基金會把所有項目──重建學校、珍珠班、圖書館──逐項落實，再把每筆細節做成冊子，報給世界日報。「我把每一位珍珠生的名字、父母、家裡有沒有兄弟姊妹、在哪所學校、每科考試多少分，全都列得清清楚楚」。

馬宏晉說，資料送到報社後，社長看著看著都「愣住了」。對於他自己而言，這些名字背後，都飽蘊著他對這些孩子們的牽掛。

15年後，這份牽掛第一次以「真人」的方式回到紐約。

15年後重逢 受助者變助人

2023年底，新華愛心教育基金會通知馬宏晉，甘肅的一名珍珠生、後來成為波士頓大學博士生的楊鋒想要來紐約看看。馬宏晉決定：「一定要讓他來世界日報看看，這是他生命中最重要的恩人之一。」 15年間只是在口頭和紙張上知曉「世界日報」的楊鋒，在看到世界日報招牌的一剎那，甚至有些不敢相信。

有了這次會面，馬宏晉心裡也產生讓更多珍珠生來訪的念頭，於是有了去年的第二次會面，除了美國愛基會執行長馬宏晉、理事章瑛與褚月梅、資深義工明建華外，浙江省新華愛心教育基金會副祕書長王涵，也帶著四名珍珠生代表同行：辛連良、袁瑤、王國平與楊鋒，其中，辛連良與袁瑤已成為愛基會正式工作人員，從受助者變成助人者。

馬宏晉說，那天的會面讓他格外感慨。十多年的教育援助、災後重建、捐款記錄，突然以幾張真實的面孔呈現在一個房間裡。「我們那天一起坐下來聊天，我其實最感動的是：這些孩子長大了，也開始去幫別人」。

事實上，馬宏晉對於這些學生的幫助也從未停止，除了基金會的幫助，他多年來一直在美國無償接待「珍珠生」，希望讓他們到紐約後有「回到家」的感覺。接待學生的費用他一律自掏腰包，不動用基金會資金。

2025年，他連續大病兩場，剛恢復健康，便開始考慮，萬一有更多的珍珠生來美，要如何安頓，「這是老天還給我的一段時間，我想再多做幾年」。

他正在考慮一個更大的計畫，那就是在皇后區法拉盛尋覓公寓，做成給珍珠生暫住、交流的「珍珠之家」，讓許多初到美國的學生，在這個珍珠之家有個落腳的地方，當然，仍是用他自己的錢。「我自己生活已經夠好了，就想著這些多出來的錢能多做一點事」。

到今年，基金會已經運作超過20年，多項流程已上軌道。他本人負責大量行政工作，包括處理捐款、寄收據、跑銀行、準備審計文件等。

外人看來，他年紀不小了，太太也希望他「該享福了」，而他對「享福」有完全不同的定義。對他來說，能繼續替孩子、替社區做事，就是享福，「我如果每天坐在房間看電視、追連續劇，我會發瘋。」他笑說，從十幾歲來美國打工讀書到現在，就沒真正停過，「這等於是我的事業第二春」。

他也不斷提起，希望有一天能和「世界日報」合作，設計一些獎學金或公益項目；說到這裡，他打趣稱又在替自己增加工作量，但旋即補一句：「我覺得我在做事，就已經是在享福了。」

小檔案

姓名：馬宏晉

年齡：74歲

來美時間：1968年

工作：美國愛心基金會執行長

送給讀者的一句話：「我覺得我在做事，就已經是在享福了。」

馬宏晉對每一個珍珠生都如數家珍，在這些孩子的名字背後，都飽蘊著他對他們的牽掛。(特約記者許振輝／攝影)

馬宏晉動情地說，能繼續替孩子、替社區做事，就是享福。(特約記者許振輝／攝影)

馬宏晉希望有一天能和「世界日報」合作，設計一些獎學金或公益項目。(特約記者許振輝／攝影)

馬宏晉對每一個珍珠生都如數家珍，在這些孩子的名字背後，都飽蘊著他對他們的牽掛。(特約記者許振輝／攝影)

馬宏晉對每一個珍珠生都如數家珍，在這些孩子的名字背後，都飽蘊著他對他們的牽掛。(特約記者許振輝／攝影)