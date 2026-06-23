紐約生存手冊／地契盜竊猖獗 業主宜註冊ACRIS自保

地契盜竊(Deed Theft)投訴案件在過去幾年呈上升趨勢。圖為示意圖。(記者馬璿╱攝影)

地契盜竊(DeedTheft)投訴案件在近年呈上升趨勢，根據媒體「CBSNewsNewYork」取得的數據顯示，州檢察長辦公室在2023年至2025年間收到的相關投訴量激增240%。當局建議所有物業業主應在市內官方系統註冊通知，以便在房產有任何更動時都能及時收到消息。

「地契盜竊」的犯罪形式，是透過偽造文書手段竊取他人房產，州檢察長詹樂霞 (LetitiaJames)指出，此類犯罪確實日益普遍。數據顯示，詹樂霞辦公室收到的地契盜竊投訴從2023年的149案，躍升至2024年的222案，到2025年更激增至517案。

2024年，詹樂霞推動新法擴大起訴地契盜竊的權限，並於去年首度引用該法，起訴了兩名涉嫌竊取皇后區 一名接受臨終關懷寡婦房產的嫌犯。而皇后區檢察官凱茲(MelindaKatz)表示，隨著科技進步，網路偽造出生證明、社安號或各類身分證件變得更加容易，導致這種犯罪越來越猖獗。凱茲於2020年成立的「住房與勞工保護局」至今協助23棟房屋重回真正業主手中。

居住在皇后區邱園(KewGardens)的華商喻先生便是地契盜竊的受害者之一。他原本打算讓妻子搬入以縮短通勤時間，並在去年購入一棟文件齊全的法拍屋，沒想到卻因涉及貸款詐欺與產權轉移造假遲遲無法入住，被反鎖門外，目前喻先生正一邊配合檢方調查，一邊透過法律訴訟爭取產權。

目前，皇后區檢察官辦公室仍在調查喻先生的案件，面對層出不窮的地契詐騙，檢察官凱茲建議物業業主應在紐約市不動產登記系統(ACRIS)註冊通知，一旦有人針對該物業提交新文件、查詢產權、宣稱擁有地契或申請抵押貸款，業主都會收到即時通知，且若類似事件確實發生，受害者可聯繫其房屋與勞工保護部門尋求協助。