曼哈頓第六大道擬增公車及單車專用道

曼哈頓第六大道擬新增公車和單車專用道，覆蓋範圍將從中城直達下城。(MTA提供)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)和交通局長弗林(Mike Flynn)上周末公布曼哈頓 第六大道公車及單車專用道的改造方案，擬將公車道的起點從中城延伸至下城，並重新設計中城其他現有的公車及單車道，以便增加其寬度和交通容量。

目前，第六大道交34街以南尚未設置公車專用道，而根據方案，第六大道交下城沃玆街(Watts St.)至中城34街的路段將新畫設公車道，這將是曼哈頓數條南北向大道中，延伸至最南的公車專用道。新車道將採用「偏移式」(offset bus lane)設計，這種車道通常位於道路內側的第二或第三條車道，以避免在路邊最外側車道臨時或違法停放的車輛阻礙公車通行。而在第六大道交34街至58街之間的路段，當局亦計畫將現有的「路緣式」(curbside bus lane)專用道改造為「偏移式」，部分擁堵路段則模仿相鄰的第五大道，設置兩條專用道，以增加公車通行效率。

此外，新計畫擬將第六大道交35街至59街之間的現有封閉式單車專用道拓寬，同時增加單車道覆蓋範圍，使第六大道從下城利斯佩納街(Lispenard Street)一直到中央公園外的59街之間，全部擁有帶有硬性隔離的雙向單車專用道。

目前，新方案已被送交給在地的曼哈頓第四社區委員會討論。市府介紹，目前第六大道沿線的普通公車平均旅速僅每小時3.5哩、快速巴士也僅達到每小時4.2哩，幾乎與步行速度持平。改用「偏移式」車道既有利於公車減少障礙，也徹底解放了最外側車道空間，讓沿途有臨時停車需求的居民和商家更加便利。曼達尼表示，每天有5萬1000人次搭乘公車經過第六大道，新的公車及單車專用道將有利於他們更快、更安全地移動。