紐約華僑學校畢業典禮 場面熱鬧

紐約華僑學校於20日舉行2025-2026年度畢業典禮，僑校師生與家長及來賓逾400人出席。(紐約華僑學校提供)

紐約華僑學校於20日舉行2025-2026年度畢業典禮，僑校師生與家長及來賓逾400人出席，場面熱鬧，氣氛感人。

中華公所主席兼僑校董事長伍銳賢致詞時，除向畢業生表達祝賀外，也向學生家長致上感謝。他指出百年僑校勵行服務社區的旨意，係來自各界愛護與支持。

畢業典禮上頒發了優秀義工教師獎，包括亨特學院伊莉、紐約大學 鄭一然、紐約大學孫雨晴；優秀教師獎包括林靜瑩、劉芬芬、張滿琪、趙栩俊、Angela Chen Liang、蒲穎、朱彥、李咖玲，並表彰五位熱心義工，包括Zinara Williams、Zion Williams、Mayli Chino、Fawzia Khan、Chesska Olivar、Chester Olivar、Geoffery Kwok、Mark Zhang、Alondra Mucino。

典禮上由僑校的學生展演本學期的學習成果，其中包括中文幼高班學生表演《手牽手》及《靜夜思》、二年級學生表演《上春山》、三年級學生表演《隱形的翅膀》、粵語班學生表演《讓我閃耀》及《春曉》等。

校長王憲筠感謝中華公所主席伍銳賢於2018年捐出兩年中華公所主席任內薪資，聯同其50多年摯友雲吞公司創辦人黃青新、總裁黃本勁、董事李可星共同設立「雲吞公司紐約華僑學校畢業鼓勵金」。雲吞公司除疫情一年外，至每年捐款畢業鼓勵基金5萬元迄今已七年，共發放畢業鼓勵金學子達559人。

駐紐約台北經濟文化辦事處張麗賢公使、紐約華僑文教服務中心王怡如主任等出席了畢業典禮。

近年來，華僑學校積極推動教學創新與主流教育接軌，先後與紐約大學、哥倫比亞大學、亨特學院，以及Avenues The World School、Brooklyn Technical High School等多所高等院校及中學合作，引進優秀義工教師與學生參與教學服務。同時完成教室電腦化、校園監控系統及科技化教學設備建置，持續提升教學品質。

紐約華僑學校於20日舉行2025-2026年度畢業典禮，僑校師生與家長及來賓逾400人出席。(紐約華僑學校提供)

紐約華僑學校於20日舉行2025-2026年度畢業典禮，僑校師生與家長及來賓逾400人出席。圖為學生在畢業典禮上表演節目。(紐約華僑學校提供)