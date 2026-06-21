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紐約華僑學校畢業典禮 場面熱鬧

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紐約華僑學校於20日舉行2025-2026年度畢業典禮，僑校師生與家長及來賓逾4...
紐約華僑學校於20日舉行2025-2026年度畢業典禮，僑校師生與家長及來賓逾400人出席。(紐約華僑學校提供)

紐約華僑學校於20日舉行2025-2026年度畢業典禮，僑校師生與家長及來賓逾400人出席，場面熱鬧，氣氛感人。

中華公所主席兼僑校董事長伍銳賢致詞時，除向畢業生表達祝賀外，也向學生家長致上感謝。他指出百年僑校勵行服務社區的旨意，係來自各界愛護與支持。

畢業典禮上頒發了優秀義工教師獎，包括亨特學院伊莉、紐約大學鄭一然、紐約大學孫雨晴；優秀教師獎包括林靜瑩、劉芬芬、張滿琪、趙栩俊、Angela Chen Liang、蒲穎、朱彥、李咖玲，並表彰五位熱心義工，包括Zinara Williams、Zion Williams、Mayli Chino、Fawzia Khan、Chesska Olivar、Chester Olivar、Geoffery Kwok、Mark Zhang、Alondra Mucino。

典禮上由僑校的學生展演本學期的學習成果，其中包括中文幼高班學生表演《手牽手》及《靜夜思》、二年級學生表演《上春山》、三年級學生表演《隱形的翅膀》、粵語班學生表演《讓我閃耀》及《春曉》等。

校長王憲筠感謝中華公所主席伍銳賢於2018年捐出兩年中華公所主席任內薪資，聯同其50多年摯友雲吞公司創辦人黃青新、總裁黃本勁、董事李可星共同設立「雲吞公司紐約華僑學校畢業鼓勵金」。雲吞公司除疫情一年外，至每年捐款畢業鼓勵基金5萬元迄今已七年，共發放畢業鼓勵金學子達559人。

駐紐約台北經濟文化辦事處張麗賢公使、紐約華僑文教服務中心王怡如主任等出席了畢業典禮。

近年來，華僑學校積極推動教學創新與主流教育接軌，先後與紐約大學、哥倫比亞大學、亨特學院，以及Avenues The World School、Brooklyn Technical High School等多所高等院校及中學合作，引進優秀義工教師與學生參與教學服務。同時完成教室電腦化、校園監控系統及科技化教學設備建置，持續提升教學品質。

紐約華僑學校於20日舉行2025-2026年度畢業典禮，僑校師生與家長及來賓逾4...
紐約華僑學校於20日舉行2025-2026年度畢業典禮，僑校師生與家長及來賓逾400人出席。(紐約華僑學校提供)

紐約華僑學校於20日舉行2025-2026年度畢業典禮，僑校師生與家長及來賓逾4...
紐約華僑學校於20日舉行2025-2026年度畢業典禮，僑校師生與家長及來賓逾400人出席。圖為學生在畢業典禮上表演節目。(紐約華僑學校提供)

精華 FAQ

  • 本次2025至2026年度畢業典禮共有師生、家長及來賓逾四百人參加，現場場面熱鬧，氣氛溫馨感人，充分展現僑校社群的凝聚力。

  • 典禮頒發優秀義工教師獎、優秀教師獎，並表彰多位熱心義工，名單涵蓋亨特學院、紐約大學等學生與教師，肯定他們對教學與校務的付出。

  • 學校近年積極與紐約大學、哥大、亨特學院及多所中學合作，引進義工教師與學生參與教學，並完成電腦化、監控及科技設備建置。

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