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大都會博物館推「糧食券」免費會員

記者劉梓祁╱紐約報導
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大都會藝術博物館推免費會員，逾170萬糧食券受益者可申請。(記者劉梓祁╱攝影)
大都會藝術博物館推免費會員，逾170萬糧食券受益者可申請。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約大都會藝術博物館(The MET)與市文化事務局及社會服務局(DSS)宣布，已推出面向俗稱糧食券的補充營養援助計畫(SNAP)受益者的免費「探索者會員」(Explorer Membership)，令全市逾170萬名糧食券受益者及其家庭，更便利地接觸博物館展覽和文化活動。

據博物館介紹，符合資格的紐約居民可免費申請一年期會員，並可每年續期。會員本人可攜一名賓客及17歲以下兒童免費入館，另享有電子會員卡、部分新展會員預覽日、社區活動及節慶邀請，以及館方為首次或再次到訪者提供的現場協助。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，市府對與大都會藝術博物館合作感到榮幸，確保每位紐約人都能免費在這座重要文化機構中學習、接觸藝術、認識歷史並獲得啟發。

大都會館長兼執行長霍林(Max Hollein)表示，博物館的使命是透過創意、知識及思想連結不同人群；希望透過新會員計畫，讓糧食券受益者更方便參觀特展、新設館藏展廳，以及適合不同年齡層的活動。

申請人須領取紐約州糧食券福利，可前往位於曼哈頓第五大道夾82街(82nd Street and Fifth Avenue)的大都會藝術博物館會員服務台，或位於曼哈頓北部、以中世紀藝術為主的修道院分館(The MET Cloisters)辦理登記。

大都會藝術博物館指出，原有的「自定票價」(pay-as-you-wish)政策仍然有效，紐約州居民，以及來自紐約、新澤西和康州的學生，均可在第五大道總館和修道院分館自行決定入場費金額。

精華 FAQ

  • 博物館推出面向SNAP受益者的「探索者會員」免費計畫，符合資格的紐約居民可申請一年期會員，並可每年續期，藉此擴大文化資源可近性。

  • 會員本人可帶一名賓客及17歲以下兒童免費入館，並享電子會員卡、新展預覽日、社區活動與節慶邀請，館方也提供首次或再次到訪者協助。

  • 不會。大都會博物館表示，自定票價政策仍然有效，紐約州居民，以及來自紐約、新澤西和康州的學生，仍可在總館與修道院分館自行決定票價。

糧食券 大都會 大都會博物館

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