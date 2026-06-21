皇后區國會初選最後衝刺 孟昭文朴尚哲正面交鋒

尋求連任的聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)將面對前外交官朴尚哲(Chuck Park)挑戰，雙方近期均加強催票與社區拜票，希望爭取選民支持。(記者戴慈慧╱攝影)

23日民主黨初選投票日臨近，紐約州第六國會選區選戰進入最後衝刺階段。尋求連任的聯邦眾議員孟昭文 (Grace Meng)將面對前外交官朴尚哲(Chuck Park)挑戰，雙方近期均加強催票與社區拜票，希望爭取選民支持。

孟昭文自2013年進入國會至今已服務第七任，是紐約州首位當選聯邦國會議員的亞裔。近幾個月來，她持續獲得多位民主黨民選官員及地方組織背書，包括即將退休的聯邦眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)以及多名州、市級民代公開表態支持，進一步鞏固其競選優勢。根據FEC最新申報 ，孟昭文截至今年首季期末現金逾130萬元，加上其成熟的基層組織網絡，被普遍視為現任優勢的具體體現。

在以色列與加薩問題上，孟昭文在本輪選舉周期內收到來自美國以色列公共事務委員會(AIPAC)逾20萬元的政治獻金，此一立場成為朴尚哲陣營批評的焦點之一。

相較之下，朴尚哲則以改革與世代交替作為主要訴求，希望爭取對現狀不滿的選民支持。他出生於法拉盛，父母是上世紀80年代來到皇后區 的韓裔移民，起初在街頭擺攤維生，後來開設小生意。朴尚哲曾任美國外交官，其後擔任市議員克里希南(Shekar Krishnan)幕僚長，2024年11月轉任紐約市經濟發展公司副總裁負責公共事務，宣布參選前辭去該職。

朴尚哲競選期間將焦點放在生活成本上升、住房負擔能力、移民政策及企業政治獻金等議題，他明確拒絕接受任何政治行動委員會(PAC)捐款。

在基層動員方面，朴尚哲競選團隊自去年11月宣布參選以來，已累計敲了逾5萬扇門，並多次舉辦里民大會活動，其中一場在貝賽(Bayside)舉行的里民大會約140名選民擠進會場，顯示其草根支持有一定能量。

但在背書方面，朴尚哲步履艱難。紐約工人家庭黨(WFP)的州級幹部否決了地方分部推薦支持朴尚哲的建議，儘管皇后區WFP分部逾九成成員投票支持推薦背書。WFP最終決定不介入這場初選。朴尚哲獲得了青年氣候組織「日出紐約」(Sunrise NYC)及進步派組織NYPAN的背書，但整體而言仍難以匹敵孟昭文在黨內主流陣營積累的廣泛支持網絡。

朴尚哲表示，他從未期望在背書或資金方面與孟昭文抗衡，而是寄望以草根工作取勝。

隨著投票日接近，雙方陣營也開始加強攻防。孟昭文競選團隊質疑朴尚哲目前居住於選區之外，並對其過去在聯邦政府任職經歷提出批評。朴尚哲則反駁，強調自己長期在皇后區生活與工作，並批評現任政治人物與選民逐漸脫節。兩人至今未曾正式辯論，亦無任何獨立民調公布。

在賠率市場上，預測平台Polymarket的數據顯示，孟昭文勝出機率高達92%，朴尚哲僅獲8%，反映市場普遍認為現任優勢難以撼動。

提前投票已於13日展開，至21日(周日)結束，正式投票日為23日。紐約州第6國會選區涵蓋皇后區法拉盛、貝賽、森林小丘(Forest Hill)、雷哥公園(Rego Park)及周邊皇后區社區，由於選區長期偏向民主黨，外界普遍認為，本次民主黨初選結果將對該席位未來兩年的歸屬具有關鍵影響。