我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／日本首度單場進4球 大勝突尼西亞取得晉級優勢

美伊從開戰到協議 中國獲得了哪些好處？

皇后區國會初選最後衝刺 孟昭文朴尚哲正面交鋒

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
尋求連任的聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)將面對前外交官朴尚哲(Chuc...
尋求連任的聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)將面對前外交官朴尚哲(Chuck Park)挑戰，雙方近期均加強催票與社區拜票，希望爭取選民支持。(記者戴慈慧╱攝影)

23日民主黨初選投票日臨近，紐約州第六國會選區選戰進入最後衝刺階段。尋求連任的聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)將面對前外交官朴尚哲(Chuck Park)挑戰，雙方近期均加強催票與社區拜票，希望爭取選民支持。

孟昭文自2013年進入國會至今已服務第七任，是紐約州首位當選聯邦國會議員的亞裔。近幾個月來，她持續獲得多位民主黨民選官員及地方組織背書，包括即將退休的聯邦眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)以及多名州、市級民代公開表態支持，進一步鞏固其競選優勢。根據FEC最新申報 ，孟昭文截至今年首季期末現金逾130萬元，加上其成熟的基層組織網絡，被普遍視為現任優勢的具體體現。

在以色列與加薩問題上，孟昭文在本輪選舉周期內收到來自美國以色列公共事務委員會(AIPAC)逾20萬元的政治獻金，此一立場成為朴尚哲陣營批評的焦點之一。

相較之下，朴尚哲則以改革與世代交替作為主要訴求，希望爭取對現狀不滿的選民支持。他出生於法拉盛，父母是上世紀80年代來到皇后區的韓裔移民，起初在街頭擺攤維生，後來開設小生意。朴尚哲曾任美國外交官，其後擔任市議員克里希南(Shekar Krishnan)幕僚長，2024年11月轉任紐約市經濟發展公司副總裁負責公共事務，宣布參選前辭去該職。

朴尚哲競選期間將焦點放在生活成本上升、住房負擔能力、移民政策及企業政治獻金等議題，他明確拒絕接受任何政治行動委員會(PAC)捐款。

在基層動員方面，朴尚哲競選團隊自去年11月宣布參選以來，已累計敲了逾5萬扇門，並多次舉辦里民大會活動，其中一場在貝賽(Bayside)舉行的里民大會約140名選民擠進會場，顯示其草根支持有一定能量。

但在背書方面，朴尚哲步履艱難。紐約工人家庭黨(WFP)的州級幹部否決了地方分部推薦支持朴尚哲的建議，儘管皇后區WFP分部逾九成成員投票支持推薦背書。WFP最終決定不介入這場初選。朴尚哲獲得了青年氣候組織「日出紐約」(Sunrise NYC)及進步派組織NYPAN的背書，但整體而言仍難以匹敵孟昭文在黨內主流陣營積累的廣泛支持網絡。

朴尚哲表示，他從未期望在背書或資金方面與孟昭文抗衡，而是寄望以草根工作取勝。

隨著投票日接近，雙方陣營也開始加強攻防。孟昭文競選團隊質疑朴尚哲目前居住於選區之外，並對其過去在聯邦政府任職經歷提出批評。朴尚哲則反駁，強調自己長期在皇后區生活與工作，並批評現任政治人物與選民逐漸脫節。兩人至今未曾正式辯論，亦無任何獨立民調公布。

在賠率市場上，預測平台Polymarket的數據顯示，孟昭文勝出機率高達92%，朴尚哲僅獲8%，反映市場普遍認為現任優勢難以撼動。

提前投票已於13日展開，至21日(周日)結束，正式投票日為23日。紐約州第6國會選區涵蓋皇后區法拉盛、貝賽、森林小丘(Forest Hill)、雷哥公園(Rego Park)及周邊皇后區社區，由於選區長期偏向民主黨，外界普遍認為，本次民主黨初選結果將對該席位未來兩年的歸屬具有關鍵影響。

精華 FAQ

  • 本次民主黨初選焦點是尋求連任的聯邦眾議員孟昭文，對上前外交官朴尚哲。兩人同屬紐約州第六國會選區，選戰已進入最後衝刺階段。

  • 孟昭文擁有龐大黨內背書、成熟基層組織與充足資金，截至首季末現金逾130萬元，並獲多位州市級民代支持，展現強烈現任優勢。

  • 朴尚哲雖在背書與資金上落後，但靠街頭拜票、里民大會與逾5萬扇門的地推累積草根能量，並主打生活成本、住房與反政治獻金議題。

孟昭文 皇后區 眾議員

上一則

65選區初選倒數 重量級背書較勁

下一則

華男送貨誤入軍事區遭ICE拘留 律師提解方
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

挑戰國會議員孟昭文連任 朴永哲遭質疑住在選區外

挑戰國會議員孟昭文連任 朴永哲遭質疑住在選區外
紐約皇后區初選6/13開跑 多個國會、州議會席位競爭激烈

紐約皇后區初選6/13開跑 多個國會、州議會席位競爭激烈
紐約華埠州參議員初選 李榮恩獲孟昭文背書

紐約華埠州參議員初選 李榮恩獲孟昭文背書
法拉盛投票站冷清 半天僅有數十選民

法拉盛投票站冷清 半天僅有數十選民

熱門新聞

紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠╱攝影）

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

2026-06-15 17:52
在紐約尼克球迷街頭慶祝之際，一輛接送足球迷往返新澤西世界盃球場的接駁巴士遭焚毀。(路透)

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

2026-06-14 11:15
慶祝250周年國慶，「大男孩」首次駛上東北的土地。（美聯社）

美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部

2026-06-19 06:16
NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓麥迪遜廣場花園附近觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路透)

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

2026-06-14 00:18

超人氣

更多 >
日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅
18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去
川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用
比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯

比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯
大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資

大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資