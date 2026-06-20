紐約市推動校園融合 成立試點工作小組 部分學區先試辦

市教育總監薩繆斯宣布，將成立地方工作小組，以制定推動校園融合並提升學術嚴謹性的具體提案。(圖片取自薩謬思官方X帳號)

紐約市 教育總監薩繆斯(Kamar Samuels)17日宣布，正著手在各學區 成立地方工作小組，以制定推動校園融合(school integration)並提升學術嚴謹性(academic rigor)的具體提案。

根據官方消息，這些計畫預計將聚焦於「族裔多元化」，同時也將納入學生在身心障礙、社會經濟地位以及母語背景等方面的差異，各工作小組將有約一年的時間來提交其政策提案。

此次成立的工作小組將率先在五個學區展開試辦，並目標在2028年前將該計畫擴大至全市。首批參與的試辦區包括第三、七、13、16和25學區，涵蓋曼哈頓上西城、南布朗士、以及包含部分法拉盛的皇后區中北部等地。各區學區總監目前正著手召集家長、教師、校長及地方組織加入小組，未來將每月召開會議。

「如果你問家長，是否希望學校具備多元性？他們當然會回答是」，薩謬思說，「但當真正面臨選校抉擇時，校園安全與學術嚴謹性，通常遠比學校是否多元化更具決定性」。

對於追求教學質量的華人 家長而言，過往政府推動校園融合的方式往往追求「結果公平」，採納偏好錄取或取消標準化考試等方式，因而有損教學質量。第20學區華裔委員趙愷文曾在接受本報採訪時指出，校園融合與教育質量兩者並不衝突，但若施政方向不把教育質量放在第一優先，執行時就會流於形式。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)曾在競選期間，因提出取消幼兒園資優班(G&T Programs)的政見而引起華社強烈反彈。為此，家長團體PLACE NYC曾進行調查，結果顯示，多達七成紐約市家長反對該主張；團體指出，若市長與市教育總監真心想穩定學生人數，就必須提供高品質的加速課程，並保留幼兒園資優班。

官方消息指，各學區領導人在會議後將與教育局中央辦公室合作，審視相關數據並評估如何利用這些資料來支持校園融合。薩繆斯堅稱，在分析結果出爐前，他並未預設任何既定的最終目標。