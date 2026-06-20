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高爾夫公開賽湧入4萬球迷 長島鐵路增班設臨時車站疏運

記者戴慈慧╱紐約報導
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為因應高爾夫公開賽賽事期間的人潮，長島鐵路增開列車班次並啟用臨時車站，但由於搭車...
為因應高爾夫公開賽賽事期間的人潮，長島鐵路增開列車班次並啟用臨時車站，但由於搭車旅客眾多，部分班次仍出現延誤。圖為長島鐵路列車停靠法拉盛緬街站。(記者許振輝╱攝影)

2026年美國高爾夫公開賽(U.S. Open Golf Championship)本周重返長島南安普敦(Southampton)的Shinnecock Hills Golf Club，吸引大批高爾夫球迷前往觀賽。為因應賽事期間的人潮，大都會運輸署(MTA)管理的長島鐵路(LIRR)增開列車班次並啟用臨時車站，但由於搭車旅客眾多，部分班次仍出現延誤。

根據長島鐵路統計，今年賽事期間預計有約4萬名觀眾前往球場觀賽。為減輕漢普頓地區(Hamptons)的交通壓力，LIRR特別在球場附近設置臨時的Shinnecock Hills車站，讓球迷下車後即可步行前往賽場。MTA表示，相關規畫籌備近兩年，並將列車運載能力由2018年賽事期間的10節車廂提升至12節車廂。

不過，賽事首日仍有大量觀眾集中搭乘蒙托克支線(Montauk Branch)列車，導致部分班次出現延誤。個別列車因乘客過多及調度因素，延誤時間一度達40分鐘左右，部分球迷因此比預定時間晚抵達球場。

長島鐵路總裁弗里(Rob Free)表示，搭乘火車仍是前往美國公開賽最方便且有效率的交通方式。他呼籲觀眾盡量利用大眾運輸工具，避免自行開車，以減少當地道路壅塞情況。主辦單位美國高爾夫協會(USGA)也指出，2018年美國公開賽期間超過7萬7000人次搭乘鐵路往返球場，今年的運輸能力較上次賽事大幅提升，希望能為球迷提供更順暢的交通服務。

第126屆美國公開賽於即日起至21日(周六)舉行，由於Shinnecock Hills Golf Club位於長島東端，每逢大型體育賽事或旅遊旺季，當地交通都面臨不小挑戰。今年主辦單位與交通部門提前部署運輸計畫，雖然首日仍出現零星延誤，但整體運作大致順利。

精華 FAQ

  • 根據長島鐵路統計，今年賽事期間預計約有四萬名觀眾前往Shinnecock Hills Golf Club觀賽，顯示活動帶來龐大交通需求。

  • LIRR除增開列車班次外，還在球場附近設置臨時Shinnecock Hills車站，並把運載能力從2018年的十節車廂提升到十二節車廂。

  • 首日因大量觀眾集中搭乘蒙托克支線，加上調度因素，部分班次延誤約四十分鐘，導致一些球迷比原定時間更晚抵達球場。

長島鐵路 長島 MTA

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