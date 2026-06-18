我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一開球就把球踢出界？不是失誤 而是最新流行戰術

iPhone 18 Pro可能漲到1399美元 成本暴增25%是關鍵

百康仁德醫療集團聯合創始人張建威 62歲辭世

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
百康仁德醫療集團(ACPNY-Rendr)聯合創始人、董事會聯席主席、內科醫師張...
百康仁德醫療集團(ACPNY-Rendr)聯合創始人、董事會聯席主席、內科醫師張建威於6月5日因病辭世。(百康仁德提供)

百康仁德醫療集團(ACPNY-Rendr)聯合創始人、董事會聯席主席、內科醫師張建威於6月5日因病辭世。家屬與醫界人士日前在法拉盛舉行追思儀式，多位同事、病患及社區人士以及議員黃友興(Phil Wong)到場悼念，追憶其多年來對華人醫療服務及社區發展的貢獻。

張建威畢業於廣州中山醫學院，早年任職於廣東省人民醫院心血管科。1990年代赴美後，完成內科住院醫師及高血壓專科培訓，隨後在紐約華人社區開設診所，長期從事基層醫療服務。憑藉醫術與口碑，其診所逐步發展成為社區具規模的醫療機構之一。

除了臨床工作外，張建威也長期關注華人社區醫療資源整合。2019年，他與多位華裔醫師共同推動成立仁德醫生集團(Rendr)，並出任首任董事長。2022年，仁德醫生與百康醫療集團(ACPNY)完成戰略合作，組成百康仁德醫療集團，進一步擴展服務規模與覆蓋範圍。

多位與張建威共事多年的醫界人士表示，他雖然個性低調，卻是推動華人醫療整合的重要人物。參與集團創立過程的前高層主管羅斯曼(Daniel Rothman)回憶，早年多家華人診所醫師經常聚會討論未來發展方向，張建威雖非會議中最常發言的人，卻往往是最受信任的意見領袖。

百康仁德首席執行官朴俊(Richard Park)則表示，張建威待人真誠、重視夥伴關係，總能以包容和理解的態度凝聚團隊。首席營運官李舒說，張建威早在2015年至2016年間便開始思考如何提升華人社區醫療服務品質，並推動診所間的合作與資源整合。即使近年與疾病搏鬥期間，他仍持續關心集團發展及社區醫療服務，期望為更多病患提供更高品質的照護。

心臟專科醫師楊毅明形容張建威為人謙和而堅定，無論面對病患、同事或自身病情，始終保持冷靜與關懷。

百康仁德醫療集團表示，張建威多年來致力於推動華人社區醫療發展、培育年輕醫師及提升醫療服務品質，深受病患愛戴與同儕敬重。

張建威的追思儀式已於6月16日在法拉盛全福殯儀館舉行，出殯儀式於6月17日舉辦。

精華 FAQ

  • 內文指出，百康仁德醫療集團聯合創始人張建威於6月5日因病辭世，享年62歲。其追思儀式隨後在法拉盛舉行，家屬、同事與社區人士皆到場悼念。

  • 他自廣州中山醫學院畢業後，先在廣東省人民醫院任職，赴美完成內科住院醫師與高血壓專科訓練，隨後在紐約華人社區開設診所，逐步發展為規模醫療機構。

  • 張建威長期關注華人社區醫療資源整合，2019年參與成立仁德醫生集團並任首任董事長，2022年再促成與百康醫療合作，擴大服務規模與覆蓋範圍。

法拉盛 華人 高血壓

上一則

聯邦眾議員蘇奧齊（TOM SUOZZI）競選連任宣言

下一則

皇后區3校長推動中英雙語教育 獲卓越教育領導獎
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

莊哲男腸胃肝膽中心 攜手為法拉盛社區提供優質醫療服務

莊哲男腸胃肝膽中心 攜手為法拉盛社區提供優質醫療服務
37歲女子胸痛被誤診三次 險些猝死！

37歲女子胸痛被誤診三次 險些猝死！
東華醫院辦「黃春華門診大樓」揭幕儀式

東華醫院辦「黃春華門診大樓」揭幕儀式
你需要看心臟科醫生嗎？紐約長老會皇后醫院免費線上健康講座影片

你需要看心臟科醫生嗎？紐約長老會皇后醫院免費線上健康講座影片

熱門新聞

紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維，近日被移民法官下令遣返約旦。圖為其此前在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話。(美聯社)

哥大挺巴綠卡學生 遭移民法官下令遣返

2026-06-11 15:54
在紐約尼克球迷街頭慶祝之際，一輛接送足球迷往返新澤西世界盃球場的接駁巴士遭焚毀。(路透)

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

2026-06-14 11:15
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠╱攝影）

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

2026-06-15 17:52
NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓麥迪遜廣場花園附近觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路透)

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

2026-06-14 00:18
全美菁英大學施行數年考試成績自願選擇提交(Test-Optional)後，已全面回歸納入標準化考試的入學政策。(美聯社)

哥大恢復SAT與ACT要求 常春藤盟校全面回歸標準化考試

2026-06-14 12:40

超人氣

更多 >
伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國
半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定
諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持
H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應
這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見

這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見