百康仁德醫療集團聯合創始人張建威 62歲辭世

百康仁德醫療集團(ACPNY-Rendr)聯合創始人、董事會聯席主席、內科醫師張建威於6月5日因病辭世。(百康仁德提供)

百康仁德醫療集團(ACPNY-Rendr)聯合創始人、董事會聯席主席、內科醫師張建威於6月5日因病辭世。家屬與醫界人士日前在法拉盛 舉行追思儀式，多位同事、病患及社區人士以及議員黃友興(Phil Wong)到場悼念，追憶其多年來對華人 醫療服務及社區發展的貢獻。

張建威畢業於廣州中山醫學院，早年任職於廣東省人民醫院心血管科。1990年代赴美後，完成內科住院醫師及高血壓 專科培訓，隨後在紐約華人社區開設診所，長期從事基層醫療服務。憑藉醫術與口碑，其診所逐步發展成為社區具規模的醫療機構之一。

除了臨床工作外，張建威也長期關注華人社區醫療資源整合。2019年，他與多位華裔醫師共同推動成立仁德醫生集團(Rendr)，並出任首任董事長。2022年，仁德醫生與百康醫療集團(ACPNY)完成戰略合作，組成百康仁德醫療集團，進一步擴展服務規模與覆蓋範圍。

多位與張建威共事多年的醫界人士表示，他雖然個性低調，卻是推動華人醫療整合的重要人物。參與集團創立過程的前高層主管羅斯曼(Daniel Rothman)回憶，早年多家華人診所醫師經常聚會討論未來發展方向，張建威雖非會議中最常發言的人，卻往往是最受信任的意見領袖。

百康仁德首席執行官朴俊(Richard Park)則表示，張建威待人真誠、重視夥伴關係，總能以包容和理解的態度凝聚團隊。首席營運官李舒說，張建威早在2015年至2016年間便開始思考如何提升華人社區醫療服務品質，並推動診所間的合作與資源整合。即使近年與疾病搏鬥期間，他仍持續關心集團發展及社區醫療服務，期望為更多病患提供更高品質的照護。

心臟專科醫師楊毅明形容張建威為人謙和而堅定，無論面對病患、同事或自身病情，始終保持冷靜與關懷。

百康仁德醫療集團表示，張建威多年來致力於推動華人社區醫療發展、培育年輕醫師及提升醫療服務品質，深受病患愛戴與同儕敬重。

張建威的追思儀式已於6月16日在法拉盛全福殯儀館舉行，出殯儀式於6月17日舉辦。