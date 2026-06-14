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佛光山弘揚佛法音樂會 「仰望星光」林肯中心登場

記者許君達╱紐約報導
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紐約佛光山舉辦第三屆「仰望星空：和平與希望」音樂會，旨在紀念台灣總道場建立60周...
紐約佛光山舉辦第三屆「仰望星空：和平與希望」音樂會，旨在紀念台灣總道場建立60周年、紐約道場成立35周年以及星雲法師誕辰100周年。(記者許君達╱攝影)

佛光山紐約道場聯合國際佛光會紐約協會近日在曼哈頓林肯中心舉辦第三屆「仰望星光：和平與希望」音樂會，來自紐約愛樂樂團、大都會歌劇院、大都會合唱團以及百老匯的音樂家與歌手聯合奉上演出，旨在廣傳佛法，同時紀念台灣佛光山總道場建立60周年。

本場演出遵循佛光山「人間佛教」之宗旨，將勸世弘法的內容加入一些普通人耳熟能詳的音樂和演唱之中，使佛法不再僅作為高深難懂的天書，旨在讓更多有緣人欣然接受。國際佛光會紐約協會會長陳澄慧介紹，本場演出星光閃耀，由15歲成名、歷任大都會歌劇院首席小提琴、紐約市南區交響樂團音樂總監的辛明峰擔任總指導，亦邀大都會交響樂團首席圓號Erik Ralske、紐約愛樂樂團副首席小號Daniel Krekeler以及國際知名的低音銅管音樂家Hiroshi Nakachi同場獻技。

演出當晚，林肯中心幾乎座無虛席，且觀眾中除華人外，還有大量其他族裔。演出曲目中，包括經典音樂的重新演繹以及專門創作的歌曲和音樂，還以「交響話劇」的形式還原了佛光山創始人星雲法師的生平，再現他早年在戰亂之中進入佛門、赴台後篳路藍縷創設道場的經歷，以及他對佛法的理解和對「人間佛教」的弘法主張。

佛光山紐約道場住持有霖法師表示，2026年適逢台灣總道場建成60周年、星雲法師誕辰100周年以及紐約道場建寺35周年，對佛光山來說意義非凡，因此除每年例行的生活佛法三好活動外，還特別擴大了第三屆「仰望星光」系列演出的規模，希望以音樂傳遞和平和希望。

精華 FAQ

  • 活動以弘揚佛法與傳遞和平希望為主軸，同時紀念佛光山台灣總道場六十周年，並透過熟悉旋律讓更多人理解人間佛教。

  • 演出集合紐約愛樂樂團、大都會歌劇院與大都會合唱團等成員，並邀請多位知名演奏家同台，展現高水準的跨界音樂合作。

  • 因2026年將迎來台灣總道場六十周年、星雲法師誕辰百年及紐約道場三十五周年，因此擴大規模，以音樂凝聚紀念意義。

百老匯 大都會 交響樂

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