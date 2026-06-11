華康會講座 籲華裔關注肺癌、做定期篩檢
華人健康協會(華康會)攜手南布碌崙(布魯克林)醫院(前康尼島醫院)和喜悅之家老人活動中心，近日舉行了「肺癌篩檢與預防講座」。主講嘉賓表示，肺癌是華裔，尤其是華裔男性癌症死亡的主要原因。定期篩檢對於中老年人來說十分重要，早發現早治療，可以挽救生命。
這次健康講座在華康會的班森賀會所舉行，吸引許多長者參與。來自南布碌崙健康的執業護士何梁粵擔任主講嘉賓，她圍繞戒菸的重要性、戒菸的困難與挑戰、戒菸秘籍、什麼是肺癌篩檢、誰應該做篩檢、如何進行篩檢、肺癌篩檢的費用等做了詳細講解。
何梁粵指出，研究表明，吸菸是肺癌的首要致病因素，高達90%的肺癌死亡病例與吸菸密切相關。戒菸會帶來顯而易見的好處，戒菸一年會讓心臟病風險降低50%；戒菸10年，肺癌風險幾乎與不吸菸者相同。她強調，無論年齡多大，戒菸永遠不晚。
對於肺癌篩檢，何梁粵介紹採用低劑量螺旋CT篩檢，這種檢查快速、無痛、低輻射。她建議年齡在50至80歲之間，吸菸達到每年20包或以上，目前仍在吸菸，以及過去15年內戒菸者，應每年進行一次低劑量螺旋CT篩檢。
何梁粵還提醒民眾要打破誤解與恐懼，人們通查認為「我沒什麼不舒服，不需要檢查」，或存在對查出問題的恐懼，但真相是早期癌症沒有症狀，越早發現越容易治愈。
何梁粵介紹，紐約市設有專門的戒煙熱線(866)697-8487，有中文服務為華裔提供諮詢，並申請免費尼古丁貼片與含片。
州參議員陳學理和華康會會長陳麗娜出席了該講座。陳學理表示，何梁粵為社區帶來了非常重要的健康講座，並向何梁粵頒發了表揚狀。
講座由華人健康協會華康會、南布碌崙醫院，以及喜悅之家老人活動中心共同舉行，地點設在華康會班森賀會所，吸引不少社區長者參與。 講者建議50至80歲、每年吸菸達20包以上、目前仍吸菸，或在過去15年內戒菸的人，每年接受一次低劑量螺旋CT篩檢，以利及早發現病灶。 紐約市設有戒煙熱線(866)697-8487，提供中文諮詢服務，民眾可申請免費尼古丁貼片與含片，協助降低戒菸初期的不適與復吸風險。
精華 FAQ
講座由華人健康協會華康會、南布碌崙醫院，以及喜悅之家老人活動中心共同舉行，地點設在華康會班森賀會所，吸引不少社區長者參與。
講者建議50至80歲、每年吸菸達20包以上、目前仍吸菸，或在過去15年內戒菸的人，每年接受一次低劑量螺旋CT篩檢，以利及早發現病灶。
紐約市設有戒煙熱線(866)697-8487，提供中文諮詢服務，民眾可申請免費尼古丁貼片與含片，協助降低戒菸初期的不適與復吸風險。
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