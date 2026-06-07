夏日戶外活動旺季 州府提醒安全守則不可少

夏季戶外活動高峰來臨，州府發布安全提醒。(記者劉梓祁╱攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 州府提醒夏季戶外活動增多，需留意高溫、火源與兒童安全。

州府提醒夏季戶外活動增多，需留意高溫、火源與兒童安全。 重點二： 民眾切勿將孩童或寵物留在車內，並應補水、避開正午烈日。

民眾切勿將孩童或寵物留在車內，並應補水、避開正午烈日。 重點三：烤肉、煙火、遊樂設施與戶外工具皆應遵守安全規範。

國殤日長周末到來後，象徵夏季戶外活動與聚會季節展開，紐約州 務院轄下的消費者保護處(Division of Consumer Protection)近日提醒民眾，在享受烤肉、露營、泳池、遊樂園及戶外工作的同時，應注意高溫、火源、兒童與工具使用安全，避免樂極生悲。

紐約州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)表示，夏季通常是紐約民眾開始安排大型聚會、戶外活動與節慶娛樂的時節；消費者保護處提醒民眾，應遵循簡單安全守則，在享受夏日活動的同時，避免戶外危害與高溫天氣帶來風險。

消費者保護處提醒民眾注意高溫安全，夏季切勿將兒童或寵物單獨留在車內，即使室外溫度低至華氏57度，車內仍可能迅速升溫，導致中暑、嚴重傷害甚至死亡；駕駛在鎖車前應養成檢查後座的習慣，民眾也應留意天氣預報，並註冊紐約州免費緊急警報系統「NY-Alert」，以掌握熱浪或惡劣天氣資訊。

在炎熱天氣下，民眾應儘量避免在上午11時至下午4時陽光最強烈時段進行劇烈運動或戶外勞動，並依活動量與氣溫適度補充水分。遇到極端高溫時，應參考州衛生廳(NYS Department of Health)防暑建議，並查詢附近避暑中心。

兒童安全方面，州府指家長應在孩子使用遊樂場設施前檢查設備是否損壞，並在孩子遊玩時持續看顧；從事水上活動時，無論是在泳池、海灘或湖邊，兒童都必須有成人在旁監督。家長也可查詢美國紅十字會游泳課程與相關水上安全資訊。

消費者保護處也提醒，前往遊樂園或嘉年華設施時，民眾應遵守現場標示的年齡、身高、體重與健康限制，並聽從操作人員指示。這些規定均為保障遊客安全而設，切勿逞強或忽視。

戶外活動中，騎自行車或滑板時應佩戴安全帽並遵守交通規則。烤肉時，烤架只能在戶外通風良好的地方使用，切勿在室內、車庫、門廊、車棚、住宅旁或任何易燃覆蓋物下方操作，以免引發一氧化碳中毒或火災。

當局還提醒，針對煙火與火源安全，最安全的方式是將煙火交由專業人士操作。即使是手持煙火，也可能達到足以熔化金屬的高溫，對兒童構成燙傷危險。露營、營火、烤肉及煙火等活動都涉及火源，兒童應與營火、烤架、火坑等熱源保持至少3呎距離。

此外，民眾也應防範蚊蟲與蜱蟲叮咬，其中清晨、傍晚是蚊蟲等昆蟲較活躍的時段，外出時應儘量遮蓋皮膚。當局特別指出，2026年蜱蟲風險偏高，民眾應採取額外防護措施，並參考州衛生廳近期發布的蜱蟲防範資訊。