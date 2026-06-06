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非法採摘萬株蕨菜 紐約上州3人挨罰

記者胡聲橋／紐約報導
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三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(NYSDEC)
三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(NYSDEC)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約上州三名居民非法採摘超過一萬株蕨菜遭查獲。
  • 重點二：莢果蕨嫩葉屬受保護植物，未獲許可不得私自採集。
  • 重點三：州環保廳以非法移除受保護植物等理由對三人開罰。

紐約州環境保護廳(NYSDEC)報告稱，在紐約上州，三名偷採蕨菜(ostrich fern fiddleheads)的居民遭執法人員抓獲，並被繳獲了1萬多株非法採摘的蕨菜。

莢果蕨(Ostrich Fern)狀似小提琴頭部的嫩葉就是華人俗稱的蕨菜，這是一種非常鮮美的春季美味，不僅受到華人喜愛，在其生長的美國東北部也是不少當地居民的盤中美食。不過，莢果蕨由於比較脆弱，在紐約州被列為受保護植物。

三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)
三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

州環保廳執法人員巴托澤斯基(Bartoszewski)中尉近日接到通報稱，有人在傑佛遜郡(Jefferson County) 埃利斯堡鎮(Town of Ellisburg)的南桑迪溪(South Sandy Creek)非法釣魚。巴托澤斯基和同事趕到現場後，發現有三個人拿著滴水的塑膠袋。這三人隨後將滴水的黑色垃圾袋放入一輛車的後車廂，之後再回到溪邊。

巴托澤斯基和環保官員麥克斯韋(Maxwell)調查後，在附近的釣魚點停車場找到了採摘者使用的車輛，他們藉助望遠鏡發現三人「似乎正在河岸邊採摘某種東西」。州環保廳指控三人正在採摘蕨菜，他們並未獲得在私人土地上採摘蕨菜的許可。州環保廳的報告稱，經執法人員快速清點，採摘的蕨菜數量約為1萬株，屬於非法採摘。

由於這三人將車停在釣魚點進行非法活動，州環保廳以非法移除受保護植物和在釣魚點非法釣魚活動為由，對這三人開出了罰單。

精華 FAQ

  • 紐約上州共有三名居民因非法採摘蕨菜被執法人員發現，現場並查扣超過一萬株的採集成果。州環保廳確認他們未取得合法採摘許可。

  • 內文指出，莢果蕨是美味春季野菜，但植株本身較脆弱，因此在紐約州被列為受保護植物，未經允許不得任意移除或大量採集。

  • 環保廳接獲有人在南桑迪溪附近釣魚的通報後到場，先看到三人拿著滴水塑膠袋，又透過望遠鏡發現他們在河岸邊採摘，進而確認違規。

紐約上州 華人 蕨菜

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