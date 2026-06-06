租金公聽會 華裔居民怨租金漲、欠維修

紐約市租金指導委員會上，租客與住房倡議人士在會場內外呼籲凍結租金請，其中不乏亞裔。(記者高雲兒╱攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 皇后區租金公聽會上，租客與倡議者要求凍結租金。

皇后區租金公聽會上，租客與倡議者要求凍結租金。 重點二： 法拉盛華裔住戶指房租、附加費近年持續上漲。

法拉盛華裔住戶指房租、附加費近年持續上漲。 重點三：居民抱怨暖氣不穩、漏水等維修長期未改善。

紐約市租金 指導委員會(RGB)皇后區公聽會4日舉行，租客與住房倡議人士在會場內外呼籲凍結租金，其中不乏亞裔。公聽會期間，數名來自法拉盛 的華裔 租金穩定公寓住戶表示，他們雖未在會上發言，但多年來同樣面臨租金持續上漲、維修服務不足、暖氣供應不穩等問題，盼市府與相關機構在考量租金調整時聽見普通租客的處境。

一名在法拉盛居住十多年的華裔居民表示，她所住的大樓屋齡近百年，近年由Zara Realty管理後，租金和附加費用逐年增加。她說，2019年以來，自己的月租及相關費用累計增加約500元，除一般續約時按比例調漲外，還因大樓外牆等工程產生額外漲幅。她表示，對依靠工資生活的家庭而言，房租已成為最大負擔，「一個人的工資放進去都不夠。」

該居民稱，她與不少鄰居已在樓內居住十多年，大部分住戶都是華人，因搬家成本高、外面租金更貴，加上早已熟悉社區環境，即使對居住條件不滿，也很難真正搬離。她表示，這也是許多穩租公寓租客的共同困境：留下來要承受漲租和維修問題，搬出去又面臨更高租金。

除租金壓力外，居民也反映樓內基礎服務不足，包括冬季暖氣供應不穩；部分長者因屋內寒冷感到不適。她並表示，樓內煤氣、漏水、屋頂滲水等問題也曾困擾住戶，有鄰居的屋頂漏水問題拖延多年，最後仍需租客自行處理部分善後。另有居民表示曾就相關問題向市府住房部門投訴，目前仍在等待結果。

多名華裔居民表示，他們此次前來出席公聽會，是希望RGB在25日最終表決時凍結租金，不再批准新一輪漲幅。他們說，市長曼達尼競選期間曾將凍結租金列為重要政見，租客希望這一承諾能在RGB決定中體現。

本報就居民反映的租金調整、維修服務、暖氣供應及相關工程費用等問題聯繫Zara Realty尋求回應，截至發稿尚未獲得回覆。州參議員劉醇逸則回應表示，社區內有不少租客在面對少數「不良房東」時需要支持與協助，他期待與這些居民會面，共同商討如何透過州級機構解決他們面臨的問題。