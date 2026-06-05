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華協會8大道舉辦家庭同樂日 逾千人共襄盛舉

記者馬璿／紐約即時報導
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活動現場設有摩天輪、海盜船等機動遊戲逾10個大型充氣遊樂設施，吸引眾多家庭參與。...
活動現場設有摩天輪、海盜船等機動遊戲逾10個大型充氣遊樂設施，吸引眾多家庭參與。(記者馬璿／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：布碌崙華人協會在八大道舉辦第六屆家庭同樂日，免費開放社區參與。
  • 重點二：現場設有摩天輪、海盜船等十多項遊樂設施，吸引逾千人到場同樂。
  • 重點三：活動結合健康資訊與社區服務，並強調跨世代互助與親子互動。

布碌崙華人協會為服務布碌崙(布魯克林)眾多的華裔兒童及家庭，並在初夏為社區提供健康娛樂，於5日(周五)在8大道50至54街舉辦第六屆「家庭同樂日」，設有摩天輪、海盜船等機動遊戲逾10個大型充氣遊樂設施，另設多個有獎攤位遊戲及家庭健康資訊展，活動全程免費，旨在鼓勵社區家長與兒童走出家門、享受親子同樂時光。

活動於早上9時45分以遊行揭開序幕，嘉年華主體活動則由早上10時舉行至下午5時30分，各項遊樂設施適合3至16歲兒童及青少年參與。協會內的學童可於早上10時進入設施，非協會學童則可於下午2時起前往八大道5211號華人協會門前領取免費遊戲票。據工作人員估算，直至下午1時許，已派發超過5000張遊戲票，可見熱烈程度。

華人協會會長麥保羅表示，南布碌崙華裔兒童人口持續增長，協會除致力增設學前班學位以配合學習需求外，亦積極照顧社區兒童的課外遊樂需求。「把嘉年華搬到八大道，可方便家長帶子女前來參與，並能促進親子關係。」他表示，協會舉辦此類活動已逾10年，核心理念始終是讓不同世代的社區成員走在一起，讓孩子在玩樂中成長，也讓家長在參與中感受社區的溫度。

此外，由於紐約市公立學校學年快結束了，暑假也即將到來，協會也希望透過這個機會讓家庭能享受親子時光，並讓社區合作夥伴發放健康諮詢，使雙方獲益。麥保羅也表示，雖然此類活動主要是針對兒童與年輕人，但協會認為連結社區的不同年齡層仍然相當重要，「我們的托兒所孩子會到長者中心去表演，我們的青少年項目的學員也會去其他長者中心，幫助老人學英語等等。我想華人社區愈來愈大，但能夠滿足所有需求的資源並不多。我們希望社區內不同世代的人能夠互相扶持，雙向受益。」

活動現場亦設有多個合作機構攤位，向市民派發健康及社區服務資訊，兼顧娛樂與資訊需求，盼透過家庭同樂日讓家庭能成為社區盛事。

「家庭同樂日」另設多個有獎攤位遊戲及家庭健康資訊展，活動全程免費。(記者馬璿／攝...
「家庭同樂日」另設多個有獎攤位遊戲及家庭健康資訊展，活動全程免費。(記者馬璿／攝影)

布祿崙華人協會於5日(周五)在8大道50至54街舉辦第六屆「家庭同樂日」。(華協...
布祿崙華人協會於5日(周五)在8大道50至54街舉辦第六屆「家庭同樂日」。(華協會提供)

精華 FAQ

  • 活動在布碌崙八大道50至54街一帶舉行，協會把嘉年華搬到社區中心地段，方便家長帶孩子前來參與，也讓更多居民能就近享受免費娛樂。

  • 現場設有摩天輪、海盜船等機動遊戲，以及十多個大型充氣遊樂設施，另有有獎攤位遊戲，適合3至16歲兒童及青少年免費參與。

  • 協會希望在暑假前為家庭提供健康娛樂與親子時光，同時結合社區合作夥伴發放健康資訊，並促進不同世代交流、互相扶持與共同受益。

8大道 布碌崙 華裔

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