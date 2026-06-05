鋰電池站擬設學校對街 黃友興致函學監：為何未通知家長？

市教育局擬在皇后區中村(Middle Village)128公校正對面，設鋰離子電池儲能站，皇后區市議員黃友興4日致信第24學區學監，要求市教育局說明為何未就此事通知家長。圖為此前他在抗議活動上發言。(記者許振輝／攝影)

市教育局擬在皇后區 中村(Middle Village)128公校正對面，設鋰離子電池儲能站，皇后區市議員黃友興4日表示，他已致信第24學區 學監里維拉(Anthony Rivera)，要求市教育局說明為何未就此事通知家長，並同時釐清當重大社區議題可能影響學校時，校方、家長會(PTA)及相關單位應如何通知家長並徵詢意見。

據悉在本月2日，數百名居民集會，反對在社區建立鋰離子電池儲能站，此後家長也向黃友興辦公室提出擔憂。許多家長告訴黃友興，他們此前並不知道這個計畫，直到通過黃友興辦公室、Juniper Park Civic Association以及其他社區組織的外展工作，方才得知此事。

此外，根據黃友興辦公室收到的家長投訴，部分家長還對PTA董事會曾討論該議題、但未與全體家長舉行更廣泛公開討論感到不滿。也有家長關注NineDot Energy代表因應公司外展工作，曾接觸了PTA及其他地方組織。

黃友興在信中表示，他敦促教育局釐清他們是否曾向128公校的家庭提供過相關資訊，若曾提供，則也需具體說明提供了哪些資訊。同時，他也要求當局釐清，當重大社區議題可能影響學校、家長教師會(PTA)以及相關社群時，當局對通知家長負有哪些義務。

此外，他也要求教育局提供有關家長通知、PTA與NineDot Energy之間討論，以及家長了解該提案並提供意見機會等方面的資訊，同時釐清建方NineDot Energy是否曾聯絡PTA及其他地方組織，以及相關的外展情況。

黃友興指出，NineDot Energy過去在社區廣泛反對的情況下仍推進項目，同時向擬建地所在社區的組織提供補助、贊助或財務支持。他說，居民、家長及地方組織應在透明程序中充分表達關切，而不應感到社區因此被分化。

黃友興表示，無論個人最終支持或反對該提案，只要有重大項目擬建於學校附近，家長都應獲得完整、透明的資訊與討論機會。