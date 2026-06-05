班森賀1周5起珠寶詐騙 華裔長者易中招…EBT卡也頻傳被盜

市警62分局警員在班森賀華人社區服務中心舉辦社區安全講座。(記者胡聲橋／攝影)

市警62分局警員4日上午到布碌崙 (布魯克林 )班森賀華人社區服務中心舉行有關社區安全的警民講座。警方表示，他們過去一周接到五起珠寶詐騙案報案，今年以來共接到36宗電子福利卡(EBT卡)盜用案報案。

62分局警員斯科里(Scorie)說，今年4、5月以來，布碌崙(布魯克林)班森賀社區的珠寶詐騙案非常猖獗。斯科里說，這些詐騙案的受害者都是長者，尤其是華裔 長者。嫌犯的套路也基本固定，開車駛近人行道上的長者，一名嫌犯下車和長者搭訕，在與長者發生身體接觸時盜走長者佩戴的珠寶首飾，上車揚長而去。

警員諾戈爾(Eduard Nogol)說，這些珠寶詐騙案的背後是一個非常專業化的盜竊團夥，他們經常跨州作案。每年天氣轉暖後，作案頻率就大幅增加。警方已注意到一輛紅色休旅車，通常有三名嫌犯結伴外出作案。斯科里說，雖然嫌犯外貌有很大差別，但警方懷疑這些嫌犯是來自羅馬尼亞的吉普賽人。諾戈爾和斯科里在現場扮演竊賊和受害者，演繹了珠寶被偷盜的經過。

講座現場的一位長者說，她和友人上周三出門，朋友脖子上掛著一條金燦燦的大項鍊。她們在人行道上行走時，一輛汽車停在他們旁邊，有一人招呼她的朋友過去。她的朋友非常謹慎，未走近那輛汽車。這位長者的陳述得到了兩名警員的讚許，他們強調，老人出門不要和陌生人發生身體接觸，他們還呼籲居民遇到情況，隨時報警。

警員斯科里說，今年初開始，62分局警方共接到36起EBT卡盜用案的報告，警方呼籲居民在使用EBT卡時，要學會識別店家的刷卡機上時是否有側錄設備。在有多種刷卡方式的情況下，要選擇觸碰(tap)刷卡支付，因為這樣更安全。

班森賀華人社區服務中心負責人羅添福擔任講座主持人和翻譯，海灣大道華商會會長李志波介紹了社區的幾起安全事件。