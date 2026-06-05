福建同鄉會 法拉盛舉辦84周年暨美國建國250周年聯歡

美國福建同鄉會近日在皇后區法拉盛舉行成立84周年慶典暨慶祝美國建國250周年聯歡晚會。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

美國福建同鄉會近日在皇后區法拉盛 舉行成立84周年慶典暨慶祝美國建國250周年聯歡晚會。中國駐紐約總領館副總領事孫麗萍、僑務處主任潘焱、領事向裕韬等出席活動，百餘位僑領及政商界人士逾1300人共襄盛舉。

國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸 、鄭永佳、州眾議員金兌錫代表羅曼、市議員黃敏儀、馬泰 及黃友興代表等到場祝賀，并向美國福建同鄉會頒發褒揚狀。

美國福建同鄉會主席陳恒與陳倫東、榮譽主席陳學順與鄭思祺、常務副主席施廣義、林禮國、秘書長陳書聖等攜會務骨幹與會。

孫麗萍代表中國駐紐約總領館向美國福建同鄉會成立84周年致賀。孫麗萍表示，美國福建同鄉會誕生於抗戰烽火年代，84年來始終秉承福建人吃苦耐勞、愛拚敢贏的優良傳統，團結服務僑胞，為促進僑社發展、弘揚中華文化、增進美中民間友好發揮了積極作用。

陳恒表示，同鄉會成立84年，歷史悠久，從早期服務福建鄉親到如今會員遍布全美50州，始終發揮團結僑胞、服務社區、搭建交流平台的重要作用。他指出，同鄉會近年積極推動會務年輕化，在會務團隊的努力下，吸引了不少青年鄉親和年輕企業家加入，這一屆班底亦是歷屆最年輕的團隊之一，希望未來能讓更多年輕人參與僑社事務，為社區注入新活力，同時，同鄉會也將繼續促進年輕人與僑界、社區及政商界之間的交流與對接。

陳倫東致詞中向長期支持同鄉會發展的各界人士致謝，并表示希望未來繼續凝聚鄉親力量，加強會務建設，爲促進社區發展和美中民間友好交流貢獻力量。

美國福建同鄉會主席陳恒表示，同鄉會成立84年，歷史悠久，從早期服務福建鄉親到如今會員遍布全美50州，始終發揮團結僑胞、服務社區、搭建交流平台的重要作用。(記者鄭怡嫣 / 攝影)