布碌崙華裔少年疑遭錯抓扣逾15小時 家屬憂心盼撤案

疑似被警方誤抓關押上庭的兩名15歲少年，隨家人來到州眾議員鄭永佳辦公室求助。(記者馬璿／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 布碌崙六名少年遭警方盤查後集體上銬，疑似誤抓未涉案者。

布碌崙六名少年遭警方盤查後集體上銬，疑似誤抓未涉案者。 重點二： 兩名華裔未成年被扣逾十五小時，期間疑遭限制飲水用餐與如廁。

兩名華裔未成年被扣逾十五小時，期間疑遭限制飲水用餐與如廁。 重點三：家屬及民代介入求助，盼撤案並促警方改善通知與執法程序。

布碌崙 (布魯克林)戴克高地日前發生一起青少年團夥在路上互毆事件，警察為抓捕嫌犯，疑似錯誤逮捕未參與其中的未成年少年，導致遭牽連的家庭身心受創。涉事少年與家長一行人於4日前往州眾議員 鄭永佳辦公室求助，希望在律師協助下能使該案撤銷。

2日晚間8時，兩名15歲的未成年少年A與B(皆化名)與四名好友共六人一同走在班森賀的Bay 19街時遭到警方盤查，詢問六人是否曾目睹鬥毆事件，少年表示並未看到後，便走向轉角的86街。但警方卻在此攔下一行人並將所有人上銬，期間除坐在警車內的人員疑似在指認外，據少年們說法稱並未聽到警察宣讀當事人有權保持緘默的米蘭達權利，隨即六人便被上銬帶往市警局62分局。

被押送至警局後，少年A表示警察在門口將手電筒照向他與好友臉上，疑似為協助在場的受害者指認，之後便被帶進一間房間，其他兩名成年好友則被帶去錄口供。自晚間8時起少年們陸續要求吃東西、喝水與上廁所，除凌晨讓他們喝水外，其餘要求皆遭拒絕；在警方要求少年在紙上寫下基本資料與家長電話拍照作證後，直到凌晨2時許警方才使用官方電話讓少年與家長通話。

少年A表示，在被上銬後他們的手機分別被沒收，自己的隨身物品與後背包也被警方帶走，在房間內又冷又餓的情況下，到隔天的中午12時才因為要上廁所，在被上銬情況下瞄到自己的家人來到警局，但中間都不被允許與家人談話。到3日下午4時左右，少年A與B因為未成年，被移送至曼哈頓的家事法庭過堂，此時他們才初次見到法庭指派的律師，過堂完成後他們才終於與家人相聚。

少年們表示，在被逮捕到被押送的過程中，警方與律師都未告知他們是否有犯罪及可能牽涉的罪名，但在被關押房間，他們看見另一個同為六人的華人團夥，他們雖不認識對方，但在等待過程中聽見對方有人已認罪，讓他們猜測警方恐為逮捕另一夥人才錯抓他們。「以前我很respect這些執法人員，但經過這件事之後覺得他們很不講道理，對他們的印象也變得有點負面，」少年A坦言。

少年B的媽媽表示，到當日晚間11時還未見孩子回家讓她相當擔心，是看到孩子的定位顯示在分局，丈夫才前往分局瞭解情況，但警方僅回應「有12個少年被扣押在這，但不能透露原因」，讓他們更著急。她也表示，警方的態度讓家人相當不滿，不僅不讓孩子穿外套，也未即時通知家長，不透明的處理過程都讓他們身心俱疲。

少年A的外公也表示，當晚遲遲不見孫子回家讓他很擔心，頻頻打電話都未收到回應讓他晚上也睡不好，直到接到警方電話知道孩子安危後才稍放心，但他對孫子在此情況下被銬上手銬仍覺無辜。

市警局62分局未回覆置評請求，根據家長提供的文件，兩位少年在7月1日將再次出庭。鄭永佳的高級顧問趙靖桉表示，該辦公室已聯絡義務辯護律師協助後續法律事宜，也會派代表陪同出庭。他表示，當局雖依法有24小時通知家屬的時限，但在涉及未成年人時應及早通知家長，以確認孩子安全。

他表示，若民眾遇到類似情況，應保持冷靜、據實陳述，並要求警方聯絡家長。與此同時，民代也表示將持續與警方加強溝通，尋求改善執法程序，在維護社區安全的同時，減少對居民的衝擊。