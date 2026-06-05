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長島美甲店4死9傷車禍案 被告控罪全成立 最高終身監禁

記者高雲兒／紐約報導
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造成四人死亡九人受傷的施瓦利，被陪審團裁定謀殺等所有控罪成立。(美聯社)
造成四人死亡九人受傷的施瓦利，被陪審團裁定謀殺等所有控罪成立。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：長島美甲店四死九傷車禍案，被告施瓦利所有控罪均被陪審團裁定成立。
  • 重點二：檢方指其酒測值達0.17%，超標兩倍以上，且以高速衝入店內釀成慘劇。
  • 重點三：案件將進入量刑階段，施瓦利最高可能面臨25年至終身監禁刑期。

長島鹿園鎮(Deer Park)夏威夷美甲水療店(Hawaii Nail & Spa)四死九傷車禍案裁決4日公布。被控2024年酒後駕車衝入店內、造成四人死亡九人受傷的施瓦利(Steven Schwally)，被陪審團裁定謀殺等所有控罪均成立；施瓦利最高可能面臨25年至終身監禁。

施瓦利現年66歲，來自長島迪克斯山(Dix Hills)。檢方指控，他於2024年6月28日駕駛一輛2020年雪佛蘭休旅車，以超過每小時78哩的高速衝入位於鹿園鎮的夏威夷美甲水療店，造成店內嚴重傷亡。庭審中播放的影片和證人證詞顯示，案發時店內共有14人，四名死者均被發現壓在車輛下方。

檢方在庭審中指出，施瓦利事發時血液酒精濃度為0.17%，超過紐約州法定酒駕上限0.08%的兩倍以上。檢方稱，他在酒後仍選擇開車，並以高速穿越道路和停車場，最終撞入美甲店，導致店內人員根本來不及躲避。

控方並指出，車輛事件資料記錄器顯示，施瓦利在撞擊前仍有加速與減速行為。檢方據此反駁辯方所稱「腿部突然鎖住、無法控制油門」的說法，認為車禍並非單純意外，而是被告酒後高速駕駛造成的致命後果。

辯方律師卡薩爾(Christopher Cassar)在庭審中主張，檢方未能證明車禍是由醉酒直接造成。辯方提出，施瓦利駕車時腿部突然鎖住，導致其無法控制車輛。卡薩爾表示，施瓦利曾通過現場高速公路警員的酒測觀察，並指控檢方使用的血液檢測證據存在處理不當問題。不過，陪審團未採納辯方說法，裁定施瓦利所有控罪成立。

此案死者中包括三名華裔美甲店業者與員工，以及一名休班紐約市警員，自案發以來受到長島、皇后區華人社區及執法部門關注。隨著陪審團裁定施瓦利所有控罪成立，案件下一步將進入量刑階段。

精華 FAQ

  • 陪審團認為檢方證據足以證明，他酒後以高速駕車衝入美甲店，造成四死九傷的重大傷亡；車輛資料與證人證詞也削弱了辯方所稱失控說法。

  • 檢方指出，施瓦利血液酒精濃度達0.17%，遠高於法定上限0.08%；此外，行車資料顯示他在撞擊前仍有加減速，顯示並非突然失控。

  • 隨著陪審團裁定所有控罪成立，案件將進入量刑階段。依照相關罪名與法院裁量，施瓦利最高可能面臨25年至終身監禁的刑期。

長島 紐約州 夏威夷

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